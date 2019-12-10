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Туризм
2019-12-10T07:34+0300
https://ria.ru/20191210/1562182217.html
Названы лучшие места для путешествий в 2020 году
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РИА Новости

Названы лучшие места для путешествий в 2020 году

06:42 10.12.2019 (обновлено: 07:34 10.12.2019)
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© РИА Новости / Антон СкрипуновПраздник Аксум в Аддис-Абебе
Праздник Аксум в Аддис-Абебе
© РИА Новости / Антон Скрипунов
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Туристический портал Travel and Leisure составил список мест, которые стоит посетить в 2020 году.
В нем оказалось 50 направлений. Первое место эксперты отдали столице Эфиопии Аддис-Абебе. Туристам предлагается посетить дворец Менелика, который многие годы был резиденцией императоров, и где сегодня располагается офис премьер-министра Абия Ахмед Али. Также можно заглянуть в Центр современного искусства, названный в честь эфиопского художника Зома. Внутри представлены экспонаты современного африканского искусства и проекты на тему экологии. Сообщается, что аэропорт города увеличил пропускную способность в три раза.
На втором месте — древний город Арекипа в Перу. Его исторический центр в 2000 году был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь у туристов есть возможность пожить в гостевом доме рядом с церковью Святого Августина, которая славится своей резной архитектурой в стиле барокко.
Третье место досталось городу Ашвилл, штат Северная Каролина, где живут уличные художники и музыканты. В сентябре там проходит творческий кулинарный фестиваль "Чау-чау" с мастер-классами, занятиями по йоге и концертами живой музыки.
В первую десятку также попали Австрия, самый северный штат Мексики Нижняя Калифорния, Барбадос, Пекин, Гавайи, Ботсвана и Бостон.
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