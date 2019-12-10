Названы лучшие места для путешествий в 2020 году

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Туристический портал Travel and Leisure Туристический портал Travel and Leisure составил список мест, которые стоит посетить в 2020 году.

В нем оказалось 50 направлений. Первое место эксперты отдали столице Эфиопии Аддис-Абебе. Туристам предлагается посетить дворец Менелика, который многие годы был резиденцией императоров, и где сегодня располагается офис премьер-министра Абия Ахмед Али. Также можно заглянуть в Центр современного искусства, названный в честь эфиопского художника Зома. Внутри представлены экспонаты современного африканского искусства и проекты на тему экологии. Сообщается, что аэропорт города увеличил пропускную способность в три раза.

На втором месте — древний город Арекипа в Перу. Его исторический центр в 2000 году был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь у туристов есть возможность пожить в гостевом доме рядом с церковью Святого Августина, которая славится своей резной архитектурой в стиле барокко.

Третье место досталось городу Ашвилл, штат Северная Каролина, где живут уличные художники и музыканты. В сентябре там проходит творческий кулинарный фестиваль "Чау-чау" с мастер-классами, занятиями по йоге и концертами живой музыки.