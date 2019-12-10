Ученые выяснили, что пингвины заняли место динозавров

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ученые обнаружили древнейших представителей современных пингвинов, эволюция которых началась сразу после исчезновения с лица земли динозавров. Описание открытия Ученые обнаружили древнейших представителей современных пингвинов, эволюция которых началась сразу после исчезновения с лица земли динозавров. Описание открытия приведено в журнале Palaeontologia Electronica.

После того, как все нептичьи динозавры вымерли 66 миллионов лет назад, их дальние родственники — пингвинообразные — продолжали активно развиваться. В водах всего Южного полушария, от полярных до субтропических широт, обитали гигантские пингвины размером с человека и весом до 120 килограммов. Небольшие представители, похожие на современных пингвинов Антарктиды, представляли, скорее, боковую ветвь эволюции. О времени их появления на планете было известно очень мало.

Недавно ученые из Австралии, Новой Зеландии и США обнаружили на острове Чатем в южной части Тихого океана самый древний вид пингвинов современных размеров и пропорций, названный Kupoupou stilwelli. На языке местного народа мориори, населяющего остров Чатем, "купупу" означает "ныряющая птица".

В период с 2006 по 2011 годы ученые-палеонтологи собрали на острове фрагменты пяти скелетов нового вида. Совместно с ними были обнаружены части двух скелетов более крупного вида пингвинов, который не удалось идентифицировать или описать как новый из-за малого количества материала. Пингвин купупу обитал здесь 62,5-60 миллионов лет назад, когда на Южном полюсе еще не было ледяной шапки, а моря вокруг Новой Зеландии были тропическими или субтропическими.

Открытие позволяет заполнить разрыв между вымершими гигантскими пингвинами и их современными родственниками. Теперь известно, что небольшие пингвины начали развиваться как боковая ветвь эволюции практически с самого начала существования пингвинообразных в регионе к востоку от Новой Зеландии. Именно здесь, от архипелага острова Чатем до восточного побережья Южного острова находят древнейшие окаменелости первых пингвинов.

"Рядом со своими колоссальными родственниками, включая недавно описанного монстра-пингвина Crossvallia waiparensis, купупу был сравнительно небольшим — не больше, чем современные королевские пингвины, рост которых составляет 1,1 метра, — приводятся в пресс-релизе Университета Флиндерса слова руководителя исследования Джейкоба Блокланда (Jacob Blokland). — Ноги у купупу были пропорционально значительно короче, чем у их сородичей, других ископаемых пингвинов. В этом отношении он был больше похож на сегодняшних пингвинов, то есть мог ходить по земле. Это был первый пингвин с современными пропорциями тела и строением задних конечностей — костей стопы и формы ступни".

Развитие пингвинообразных началось, по мнению ученых, еще до вымирания динозавров, и первые пингвины вполне могли соседствовать на суше и в океане с гигантскими рептилиями.