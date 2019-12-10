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РИА Наука
2019-12-10T03:00+0300
https://ria.ru/20191210/1562178211.html
Ученые выяснили, что пингвины заняли место динозавров
https://cdn25.img.ria.ru/images/156217/33/1562173303_0:0:1152:648_1036x0_80_0_0_32ff9cb4be2390613b1a5348ed8d80c5.jpg
РИА Новости

Ученые выяснили, что пингвины заняли место динозавров

03:00 10.12.2019
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© Jacob Blokland, Flinders UniversityРеконструкция облика ископаемого пингвина Kupoupou stilwelli, обитавшего 62,5-60 миллионов лет назад
Реконструкция облика ископаемого пингвина Kupoupou stilwelli, обитавшего 62,5-60 миллионов лет назад
© Jacob Blokland, Flinders University
Реконструкция облика ископаемого пингвина Kupoupou stilwelli, обитавшего 62,5-60 миллионов лет назад
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ученые обнаружили древнейших представителей современных пингвинов, эволюция которых началась сразу после исчезновения с лица земли динозавров. Описание открытия приведено в журнале Palaeontologia Electronica.
После того, как все нептичьи динозавры вымерли 66 миллионов лет назад, их дальние родственники — пингвинообразные — продолжали активно развиваться. В водах всего Южного полушария, от полярных до субтропических широт, обитали гигантские пингвины размером с человека и весом до 120 килограммов. Небольшие представители, похожие на современных пингвинов Антарктиды, представляли, скорее, боковую ветвь эволюции. О времени их появления на планете было известно очень мало.
Недавно ученые из Австралии, Новой Зеландии и США обнаружили на острове Чатем в южной части Тихого океана самый древний вид пингвинов современных размеров и пропорций, названный Kupoupou stilwelli. На языке местного народа мориори, населяющего остров Чатем, "купупу" означает "ныряющая птица".
В период с 2006 по 2011 годы ученые-палеонтологи собрали на острове фрагменты пяти скелетов нового вида. Совместно с ними были обнаружены части двух скелетов более крупного вида пингвинов, который не удалось идентифицировать или описать как новый из-за малого количества материала. Пингвин купупу обитал здесь 62,5-60 миллионов лет назад, когда на Южном полюсе еще не было ледяной шапки, а моря вокруг Новой Зеландии были тропическими или субтропическими.
Гигантский пингвин Kumimanu biceae в представлении художника
13 декабря 2017, 12:05РИА Наука
Ученые нашли останки двухметрового доисторического пингвина
Открытие позволяет заполнить разрыв между вымершими гигантскими пингвинами и их современными родственниками. Теперь известно, что небольшие пингвины начали развиваться как боковая ветвь эволюции практически с самого начала существования пингвинообразных в регионе к востоку от Новой Зеландии. Именно здесь, от архипелага острова Чатем до восточного побережья Южного острова находят древнейшие окаменелости первых пингвинов.
"Рядом со своими колоссальными родственниками, включая недавно описанного монстра-пингвина Crossvallia waiparensis, купупу был сравнительно небольшим — не больше, чем современные королевские пингвины, рост которых составляет 1,1 метра, — приводятся в пресс-релизе Университета Флиндерса слова руководителя исследования Джейкоба Блокланда (Jacob Blokland). — Ноги у купупу были пропорционально значительно короче, чем у их сородичей, других ископаемых пингвинов. В этом отношении он был больше похож на сегодняшних пингвинов, то есть мог ходить по земле. Это был первый пингвин с современными пропорциями тела и строением задних конечностей — костей стопы и формы ступни".
Развитие пингвинообразных началось, по мнению ученых, еще до вымирания динозавров, и первые пингвины вполне могли соседствовать на суше и в океане с гигантскими рептилиями.
"Мы думаем, что предки современных пингвинов берут начало от линии, ведущей к их ближайшим живым родственникам — альбатросам и буревестникам — в течение позднего мелового периода, а затем появилось много различных видов после того, как вымерли динозавры", — говорит еще один автор исследования Пол Скофилд (Paul Scofield) из Кентерберийского университета. — Не исключено, что пингвины утратили способность летать и приобрели способность плавать после исчезновения динозавров. Думаю, что птицы претерпели огромные изменения за очень короткое время. Если мы когда-либо найдем окаменелость пингвина из мелового периода, мы это узнаем точно".
Так в представлении художника выглядели обновляющиеся зубы майюнгазавра
28 ноября, 16:37РИА Наука
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