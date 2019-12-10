Есть шанс успеть: какие страны выдадут визы до Нового года

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Встретить Встретить Новый год — 2020 в Париже или Нью-Йорке можно успеть, даже если у вас пока нет визы. Правда, чтобы до праздников получить разрешение на въезд в некоторые страны, придется переплачивать. А перед путешествием в США — прокатиться в Европу. О том, какие консульства дадут визу легко и быстро, где придется побороться и когда последний срок подачи документов, — в материале РИА Новости.

США: в Америку — через Европу

Сложнее всего заявителям получить визу в США. В России дипмиссии этой страны работают в ограниченном режиме уже пару лет. Однако, как утверждают сотрудники туркомпаний, до Нового года получить право на въезд реально.

Исполнительный директор визового агентства Даниил Сергеев сообщил, что консульства уходят на рождественские каникулы 24-25 декабря и в начале января не работают. Перед праздниками возвращают все паспорта с визами.

"Проблема в том, что лишь очень небольшое число аппликантов может пройти собеседование — запись ведется на месяцы вперед. Если гражданин хочет попасть в США на праздники, ему нужно срочно лететь в Европу", — советует он.

Эксперт поясняет, что в Белоруссии россиянин подать документы на визу в США и пройти собеседование не может. В соседних странах, например Литве или Латвии, запись ведется уже на март. "Нужно смотреть те консульства, где есть свободные даты", — рекомендует Сергеев.

Например, на сайтах некоторых компаний написаны ближайшие: 13 декабря — в Польше, 17 декабря — на Украине.

Великобритания: придется доплатить

Получить визу в Великобританию, по словам специалистов, еще можно, но придется изрядно переплатить. По данным консульства, документы оформляются 15 рабочих дней, то есть три недели — ровно столько и осталось до Нового года.

"В несезон дипломаты справляются за полторы-две недели, но рассчитывать на это не стоит. Есть возможность коммерческой подачи документов — без записи и с ускоренным рассмотрением, — говорит менеджер визового агентства Мария Коссе. — В таком случае паспорт с визой может быть готов за семь рабочих дней".

Но, по ее словам, риски есть: если процесс затянется, заплатить все равно придется в три раза дороже.

Так, например, услуга подачи документов без записи стоит пять тысяч рублей, а ускоренное их рассмотрение — 220 фунтов стерлингов, то есть почти 18,5 тысячи рублей.

При этом эксперты утверждают: сложность получения британской визы — миф. В визах россиянам отказывают из-за фиктивных справок, сокрытия важной информации (например, о предыдущих отказах). Но процент тех, кого решили не пускать в страну, довольно мал. Британцы дают многократные визы, в первый раз — на полгода, потом — на более длительный срок.

"Шенген": осталась неделя

"До праздников еще можно подать документы и получить визу в Испанию, Чехию, Италию, Польшу. Заканчивается запись в визовых центрах Латвии и Венгрии, — рассказывает Иван Балановский, руководитель визового отдела туроператора по странам Европы. — В Москве подавать документы для поездки на Новый год во Францию уже поздно, но региональные визовые центры еще принимают аппликантов".

Есть, конечно, возможность дополнительно заплатить за ускоренное рассмотрение документов, но стопроцентной гарантии, что паспорт отдадут в срок, нет.

Менеджер по шенгенским визам из специализированного агентства Надежда Лопатина подтверждает слова коллеги и добавляет к странам, которые дадут разрешение на въезд до праздников, Германию.

По ее словам, консульство Финляндии нередко рассматривает документы две недели, так что шансов успеть очень мало, тем более что визовые центры будут закрыты с 24-26 декабря.

Теоретически есть шанс успеть в Скандинавию. Например, как сообщил РИА Новости посол Дании в Москве Карстен Сендергорд, "если с документами все в порядке, можно получить визу менее чем за десять дней".

Последние сроки, когда нужно подавать документы, можно найти на сайтах туроператоров. Например, для вылета в Венгрию 31 декабря лучше прийти в визовый центр 10-го.

"После 16 декабря мы не советуем никому подавать документы, — говорит Иван Балановский. — Придется "сидеть на чемоданах" без уверенности, что поездка состоится".

На Кипр — легко, в Австралию — невозможно

Кипрская провиза делается довольно быстро и без личного присутствия. Правда, эксперты все же советуют для вылета на Новый год подать анкету до 23 декабря.

Несложно оформляется и электронная виза в Мексику. Индия тоже довольно быстро дает разрешение на въезд. Обращаться следует не позже, чем за четыре дня до предполагаемой поездки.

Обратиться в визовый центр Болгарии можно до 18-19 декабря.

Есть шанс получить разрешение на въезд в Японию: при отсутствии замечаний к заявлению виза выдается на четвертый рабочий день после подачи всех необходимых документов. Но в консульстве предупреждают, что "в японские и российские праздничные дни сроки рассмотрения увеличиваются".