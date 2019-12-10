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Подарок от МВФ: Украина провалилась в долговую яму
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РИА Новости

Подарок от МВФ: Украина провалилась в долговую яму

08:00 10.12.2019 (обновлено: 11:10 10.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста в Киеве
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Максим Рубченко. Накануне саммита в "нормандском формате" Международный валютный фонд сообщил о выделении Украине нового кредита: 5,5 миллиарда долларов на три года. Почему МВФ изменил свою позицию, какие требования придется выполнить Киеву, что будет с госдолгом и бюджетом страны — в материале РИА Новости.

Сеанс единовременной щедрости

О том, что программа трехлетнего финансирования Украины в объеме 5,5 миллиарда долларов предварительно согласована, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сказала Владимиру Зеленскому по телефону в минувшую субботу.
"Я заверила президента Зеленского в готовности МВФ поддержать политический план достижения макроэкономической стабильности и вывода экономики на уровень высшего, устойчивого и всеобъемлющего роста", — проинформировала она общественность.
Это стало сюрпризом для многих аналитиков. Ведь последний визит миссии МВФ в Киев, состоявшийся меньше месяца назад, закончился безрезультатно.
Представители фонда потребовали от украинского правительства конкретных результатов по десятку направлений, включая реальное выделение газотранспортной системы в отдельную независимую компанию, введение рыночных цен на газ, принятие закона о рынке земли, предусматривающего возможность ее покупки иностранцами, подготовку списка предприятий, подлежащих приватизации в 2020 году.
По некоторым пунктам Киев за последние две недели существенно продвинулся. Например, газотранспортные активы переданы новой компании (правда, по неправдоподобно низкой цене).
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Украинский министр энергетики Алексей Оржель официально заявил, что рыночные цены на газ в стране начнут действовать с мая 2020 года. Первый шаг к этому — отмена предельных тарифов на тепло и горячую воду, утвержденных правительством в июне.
Однако работа по другим направлениям застопорилась. Например, из-за ожесточенной критики законопроекта о свободной продаже земли президент Зеленский был вынужден пообещать, что по этому вопросу состоится референдум.
С приватизацией тоже нет ясности: в госбюджете на 2020-й доходов от продажи госпредприятий запланировано на 12 миллиардов гривен меньше, чем в текущем году.
Эксперты отмечают, что решение о кредите приняли непосредственно перед переговорами "нормандской четверки". И делают вывод: похоже, тут чистая политика.

Еще не все дорешено

"На Западе опасаются, что Зеленский упустит шанс на урегулирование в Донбассе", — утверждает Bloomberg. Украинский президент теряет популярность из-за проводимых в стране по требованию МВФ экономических реформ, из-за чего "окно для прекращения войны может закрыться", отмечает агентство. Поэтому МВФ демонстрирует поддержку Киеву.
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Сразу после сообщения о новом кредите посол ЕС на Украине Матти Маасикас написал в твиттере, что это решение "открывает путь для макрофинансовой помощи от Евросоюза" на 500 миллионов евро.
Однако пока рано говорить о том, что все проблемы Киева в отношениях с западными кредиторами урегулированы. Как отметила Кристалина Георгиева, кредит еще должен утвердить cовет директоров МВФ, а это зависит от выполнения Украиной взятых на себя обязательств. То есть в реальности ничего по сравнению с ноябрем не изменилось.
Как бы то ни было, в этом году Украина не дождется ни денег МВФ, ни даже окончательного вердикта совета директоров. В лучшем случае Киев получит первый транш в феврале, когда совет впервые соберется после рождественских каникул.

Лишние деньги

"Подарку" от МВФ на Украине рады далеко не все: в стране все шире распространяется мнение, что финансовая помощь Запада только ухудшает положение в экономике. Даже министр финансов Оксана Маркарова в конце ноября говорила о намерении прекратить взаимодействие с фондом в 2023 году.
"Мой амбициозный план состоит в том, чтобы суметь закончить программу сотрудничества с МВФ, чтобы в 2023 году перед нами не стояла необходимость в новом транше, а мы могли бы сами себя обеспечивать", — заявила Маркарова.
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Многочисленные противники дружбы с МВФ указывают на то, что долговая нагрузка на экономику и так зашкаливает: на обслуживание государственного и гарантированного государством долга в 2020-м выделяется почти треть бюджета страны — 424 миллиарда гривен (более 17,3 миллиарда долларов). Очередной кредит лишь усугубит ситуацию.
Это особенно обидно, учитывая, что благодаря трудовым мигрантам необходимости в дополнительной валюте нет. По данным Нацбанка, за первые шесть месяцев этого года заробитчане переправили на Украину практически столько же, сколько обещает дать МВФ, — 5,54 миллиарда долларов.
Эту массу денег родственники гастарбайтеров конвертируют в гривны, из-за чего курс украинской валюты держится на стабильно высоком уровне. А это делает импорт более конкурентоспособным по сравнению с отечественными товарами и подрывает спрос на продукцию национальных предприятий.
В результате промышленное производство неуклонно сокращается. В октябре падение составило рекордные пять процентов, в перерабатывающей отрасли — даже шесть. За десять месяцев объем продукции украинской металлургии уменьшился почти на 12%, автопрома — на 15,4%, текстильной промышленности — на девять процентов.
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Оксана МаркароваСитуация на УкраинеКристалина ГеоргиеваМВФВладимир ЗеленскийУкраинаЭкономика
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