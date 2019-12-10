Подарок от МВФ: Украина провалилась в долговую яму

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Максим Рубченко. Накануне саммита в "нормандском формате" Международный валютный фонд сообщил о выделении Украине нового кредита: 5,5 миллиарда долларов на три года. Почему МВФ изменил свою позицию, какие требования придется выполнить Киеву, что будет с госдолгом и бюджетом страны — в материале РИА Новости.

Сеанс единовременной щедрости

О том, что программа трехлетнего финансирования Украины в объеме 5,5 миллиарда долларов предварительно согласована, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сказала Владимиру Зеленскому по телефону в минувшую субботу.

"Я заверила президента Зеленского в готовности МВФ поддержать политический план достижения макроэкономической стабильности и вывода экономики на уровень высшего, устойчивого и всеобъемлющего роста", — проинформировала она общественность.

Это стало сюрпризом для многих аналитиков. Ведь последний визит миссии МВФ в Киев, состоявшийся меньше месяца назад, закончился безрезультатно.

Представители фонда потребовали от украинского правительства конкретных результатов по десятку направлений, включая реальное выделение газотранспортной системы в отдельную независимую компанию, введение рыночных цен на газ, принятие закона о рынке земли, предусматривающего возможность ее покупки иностранцами, подготовку списка предприятий, подлежащих приватизации в 2020 году.

По некоторым пунктам Киев за последние две недели существенно продвинулся. Например, газотранспортные активы переданы новой компании (правда, по неправдоподобно низкой цене).

Украинский министр энергетики Алексей Оржель официально заявил, что рыночные цены на газ в стране начнут действовать с мая 2020 года. Первый шаг к этому — отмена предельных тарифов на тепло и горячую воду, утвержденных правительством в июне.

Однако работа по другим направлениям застопорилась. Например, из-за ожесточенной критики законопроекта о свободной продаже земли президент Зеленский был вынужден пообещать, что по этому вопросу состоится референдум.

С приватизацией тоже нет ясности: в госбюджете на 2020-й доходов от продажи госпредприятий запланировано на 12 миллиардов гривен меньше, чем в текущем году.

Эксперты отмечают, что решение о кредите приняли непосредственно перед переговорами "нормандской четверки". И делают вывод: похоже, тут чистая политика.

Еще не все дорешено

"На Западе опасаются, что Зеленский упустит шанс на урегулирование в Донбассе", — утверждает Bloomberg. Украинский президент теряет популярность из-за проводимых в стране по требованию МВФ экономических реформ, из-за чего "окно для прекращения войны может закрыться", отмечает агентство. Поэтому МВФ демонстрирует поддержку Киеву.

Сразу после сообщения о новом кредите посол ЕС на Украине Матти Маасикас написал в твиттере, что это решение "открывает путь для макрофинансовой помощи от Евросоюза" на 500 миллионов евро.

Однако пока рано говорить о том, что все проблемы Киева в отношениях с западными кредиторами урегулированы. Как отметила Кристалина Георгиева, кредит еще должен утвердить cовет директоров МВФ, а это зависит от выполнения Украиной взятых на себя обязательств. То есть в реальности ничего по сравнению с ноябрем не изменилось.

Как бы то ни было, в этом году Украина не дождется ни денег МВФ, ни даже окончательного вердикта совета директоров. В лучшем случае Киев получит первый транш в феврале, когда совет впервые соберется после рождественских каникул.

Лишние деньги

"Подарку" от МВФ на Украине рады далеко не все: в стране все шире распространяется мнение, что финансовая помощь Запада только ухудшает положение в экономике. Даже министр финансов Оксана Маркарова в конце ноября говорила о намерении прекратить взаимодействие с фондом в 2023 году.

"Мой амбициозный план состоит в том, чтобы суметь закончить программу сотрудничества с МВФ, чтобы в 2023 году перед нами не стояла необходимость в новом транше, а мы могли бы сами себя обеспечивать", — заявила Маркарова.

Многочисленные противники дружбы с МВФ указывают на то, что долговая нагрузка на экономику и так зашкаливает: на обслуживание государственного и гарантированного государством долга в 2020-м выделяется почти треть бюджета страны — 424 миллиарда гривен (более 17,3 миллиарда долларов). Очередной кредит лишь усугубит ситуацию.

Это особенно обидно, учитывая, что благодаря трудовым мигрантам необходимости в дополнительной валюте нет. По данным Нацбанка, за первые шесть месяцев этого года заробитчане переправили на Украину практически столько же, сколько обещает дать МВФ, — 5,54 миллиарда долларов.

Эту массу денег родственники гастарбайтеров конвертируют в гривны, из-за чего курс украинской валюты держится на стабильно высоком уровне. А это делает импорт более конкурентоспособным по сравнению с отечественными товарами и подрывает спрос на продукцию национальных предприятий.

В результате промышленное производство неуклонно сокращается. В октябре падение составило рекордные пять процентов, в перерабатывающей отрасли — даже шесть. За десять месяцев объем продукции украинской металлургии уменьшился почти на 12%, автопрома — на 15,4%, текстильной промышленности — на девять процентов.