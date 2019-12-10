Жить и работать в селе: врачи о программе "Земский доктор"

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Интересная работа, близость к дому, экологически чистый район — эти и другие плюсы работы врачом в сельской местности отмечают участники программы "Земский доктор", которая работает с 2012 года.

Елена Беликова, семейный врач из поселка Иванищи Владимирской области, рассказала об этом в интервью РИА Новости.

По ее словам, в этом году она устроилась на работу в поселковую врачебную амбулаторию Гусь-Хрустальной городской больницы и переехала с семьей в Иванищи.

"Встретили меня очень хорошо, помогли с трудоустройством моему мужу, с оформлением в детский сад моей дочки, выделили служебную квартиру. Мне очень повезло с главным врачом лечебного учреждения и с наставниками, люди здесь очень хорошие. Мы с мужем ни разу не пожалели, что выбрали для жилья и работы красивейшие Мещерские леса Владимирской области", — сказала врач.

О программе Елена узнала во время учебы в Рязанском государственном медицинском университете. Тогда в вуз в рамках программы "Встреча с работодателем" приехала главный врач Гусь-Хрустальной горбольницы Ольга Добрынина.

"Ольга Геннадьевна очень много и интересно рассказывала о своем учреждении, с такой теплотой и любовью комментировала фоторяд про лечебное учреждение и рассказывала про новый аппарат МСКТ, про социальные гарантии и меры поддержки молодых врачей-специалистов, про программу "Земский доктор". Мы узнали про красивую и экологически чистую зону — Гусь-Хрустальный район, который очень захотелось увидеть своими глазами", — вспоминает Елена.

С начала года по программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер" на работу в систему здравоохранения Владимирской области устроились 21 врач и четыре фельдшера скорой помощи.

Не всем участникам программы приходится переезжать: эндокринологу Татьяне Осиповой из Тамбовской области эта мера поддержки, наоборот, помогла найти работу ближе к дому.

"В настоящее время работаю в Кирсановской ЦРБ, проживаю в городе Кирсаново. До этого я работала в Рассказовской ЦРБ. Из Кирсаново в Рассказово очень далеко ездить. Я многодетная мама, у меня трое детей, поэтому мне очень тяжело ездить на работу каждый день в Рассказово. Здесь появилась ставка эндокринолога, мне предложили, я Рассказово поменяла на Кирсаново", — рассказывает Татьяна.

Устроившись на работу в Кирсаново, Татьяна получила возможность быть ближе к семье.

"Теперь я дома, мне не нужно каждый день ехать до работы на машине. Я могу забрать детей из школы, детского сада, я рядом с домом. Если что-то случится, то отъехать из Рассказово… Даже если заболел ребенок, никуда не дернешься. Здесь мне намного удобнее", — отмечает врач.

При устройстве на работу по программе "Земский доктор" все врачи получают единовременную выплату в миллион рублей. Так, терапевт Надежда Лапко, участница программы из Курской области, устроилась на работу в село, но переезжать не стала — так оказалось удобнее.