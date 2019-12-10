Сирийский Дрезден. Зачем российские военные вошли в бывшую столицу ИГ*

Житель Ракки, чей дом был разрушен в ходе боев между войсками международной коалиции и террористами. 15 октября 2018

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Разрушенные до основания жилые кварталы, сгоревшая техника, голодные и растерянные мирные жители — такой в понедельник предстала перед российскими военнослужащими сирийская Ракка. Военные полицейские впервые вошли в бывшую "столицу" ИГ*. Россияне доставили в разбитый американской авиацией город две тысячи продовольственных наборов, а также военных медиков, готовых помочь всем нуждающимся. О том, что сделали с Раккой, — в материале РИА новости.

Многострадальный город

Как рассказал журналистам офицер Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский, увиденное шокировало российских военных. Инфраструктуру Ракки полностью уничтожили во время операции по ее освобождению, которую проводила возглавляемая США международная коалиция. Жертвами неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов стали тысячи мирных жителей. Город продолжают разминировать, расчищают завалы. Чистой воды, медикаментов и продовольствия не хватает.

Административному центру мухафазы на северном берегу реки Евфрат в 160 километрах от Алеппо доставалось на протяжении всей войны. В марте 2013-го отряды вооруженной оппозиции из так называемой Свободной сирийской армии разбили правительственные войска и заняли Ракку. Вскоре Дамаск нанес серию авиаударов по позициям ССА в городе. Боевики в отместку публично казнили нескольких пленных.

У Сирийской арабской армии тогда не было ни сил, ни возможностей, чтобы ответить. Однако долго держать Ракку под контролем у ССА не получилось — на город положил глаз хищник покрупнее. В августе 2013-го в Ракку вступили боевики ИГ* и в следующем году провозгласили ее столицей псевдохалифата. Первым делом ввели законы шариата: запретили курение, футбол, салоны красоты, посещение магазинов во время молитвы и многое другое. Система наказаний за неповиновение предполагала в том числе публичную казнь.

© AP Photo / Raqqa Media Center Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в городе Ракка, Сирия © AP Photo / Raqqa Media Center Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в городе Ракка, Сирия

Боевики правили в городе железной рукой. Женщины могли появляться на людях только в сопровождении взрослого мужчины и лишь в никабе с прорезью для глаз. За женское фото в мобильном телефоне полагалось тридцать ударов плетью. Все это контролировали специальные подразделения полиции боевиков.

Естественно, мирным сирийцам такая жизнь была не по нраву. В марте 2016-го местное население подняло восстание против ИГ*. В ожесточенных уличных боях ополченцы освободили три района города, однако их силы иссякли, и над главной площадью Ракки вновь подняли черное знамя псевдохалифата. Террористы жестоко расправились с организаторами восстания. Но настоящий кошмар для мирного населения начался позже.

"Гуманитарные" бомбардировки

Освободить Ракку взялась международная коалиция во главе с США. Шестого июня 2017-го в наступление двинулись курдские вооруженные формирования Сирийских демократических сил (СДС), а также несколько сотен бойцов американского спецназа. С воздуха их поддерживали десятки самолетов и боевых беспилотников. Накануне ВВС США нанесли по городу серию мощных авиаударов. Бомбежки и артиллерийские налеты продолжались до 17 октября 2017-го, когда международная коалиция официально объявила о завершении операции.

© AP Photo / Gabriel Chaim Город Ракка, Сирия. 19 октбря 2017 года © AP Photo / Gabriel Chaim Город Ракка, Сирия. 19 октбря 2017 года

Об интенсивности и неизбирательности авиаударов можно судить по репортажу группы спецкора ВГТРК Антона Степаненко, первой из российских СМИ проникшей в город незадолго до его освобождения. Бомбы взрывались прямо посреди жилых кварталов. Американцы и их союзники не стеснялись применять даже боеприпасы с белым фосфором, запрещенные несколькими международными конвенциями.

После нескольких месяцев бомбардировок от города остались одни руины. Официальный представитель ООН в Сирии Ян Эгеланн в апреле 2018-го признал, что посетившие Ракку представители организации обнаружили там куда более серьезные разрушения, чем в освобожденных сирийскими правительственными войсками при содействии российских ВКС Алеппо и Хомсе. Миссия ООН сообщила, что 70 процентов зданий повреждены или уничтожены.

Из Вашингтона, Парижа и Берлина посыпались заявления высоких руководителей о срочном выделении десятков миллионов долларов и евро якобы на восстановление мирной жизни в городе. Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал эти призывы западных стран попыткой "поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и коалиции, похоронивших в руинах Ракки тысячи "освобождаемых" от ИГ* мирных жителей". Интенсивность авиаударов он сравнил с бомбежками Дрездена союзной авиацией в 1945-м.

Несмотря на обещания политиков западных стран, Ракка и сегодня лежит в руинах. Точное число жертв среди мирного населения до сих пор не известно. Восьмого ноября 2018-го директор департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова сообщила, что при разборке лишь двух процентов завалов нашли тела восьми тысяч сирийцев.

Роль России

Сейчас число жертв оценивается в 13 тысяч. Доступ в город гуманитарных миссий сильно затруднен — многие районы заминированы. На улицах до сих пор находятся десятки неразорвавшихся авиационных боеприпасов. Международная коалиция во главе с США не спешит выделять средства на восстановление и не предоставляет местным жителям гуманитарную помощь.

На этом фоне вчерашний визит российских военнослужащих — очередная имиджевая победа России в Сирии. Москва вновь доказала, что заботится о мирных жителях и послевоенном восстановлении страны не на словах, а на деле.