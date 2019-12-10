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Сирийский Дрезден. Зачем российские военные вошли в бывшую столицу ИГ*
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РИА Новости

Сирийский Дрезден. Зачем российские военные вошли в бывшую столицу ИГ*

08:00 10.12.2019 (обновлено: 12:57 10.12.2019)
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© AFP 2019 / Delil SouleimanЖитель Ракки, чей дом был разрушен в ходе боев между войсками международной коалиции и террористами. 15 октября 2018
Житель Ракки, чей дом был разрушен в ходе боев между войсками международной коалиции и террористами. 15 октября 2018
© AFP 2019 / Delil Souleiman
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Разрушенные до основания жилые кварталы, сгоревшая техника, голодные и растерянные мирные жители — такой в понедельник предстала перед российскими военнослужащими сирийская Ракка. Военные полицейские впервые вошли в бывшую "столицу" ИГ*. Россияне доставили в разбитый американской авиацией город две тысячи продовольственных наборов, а также военных медиков, готовых помочь всем нуждающимся. О том, что сделали с Раккой, — в материале РИА новости.

Многострадальный город

Как рассказал журналистам офицер Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский, увиденное шокировало российских военных. Инфраструктуру Ракки полностью уничтожили во время операции по ее освобождению, которую проводила возглавляемая США международная коалиция. Жертвами неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов стали тысячи мирных жителей. Город продолжают разминировать, расчищают завалы. Чистой воды, медикаментов и продовольствия не хватает.
Сирийские флаги над Раккой. 16 октября 2019
9 декабря, 07:27
Военные РФ впервые вошли в бывшую "столицу" ИГ*
Административному центру мухафазы на северном берегу реки Евфрат в 160 километрах от Алеппо доставалось на протяжении всей войны. В марте 2013-го отряды вооруженной оппозиции из так называемой Свободной сирийской армии разбили правительственные войска и заняли Ракку. Вскоре Дамаск нанес серию авиаударов по позициям ССА в городе. Боевики в отместку публично казнили нескольких пленных.
У Сирийской арабской армии тогда не было ни сил, ни возможностей, чтобы ответить. Однако долго держать Ракку под контролем у ССА не получилось — на город положил глаз хищник покрупнее. В августе 2013-го в Ракку вступили боевики ИГ* и в следующем году провозгласили ее столицей псевдохалифата. Первым делом ввели законы шариата: запретили курение, футбол, салоны красоты, посещение магазинов во время молитвы и многое другое. Система наказаний за неповиновение предполагала в том числе публичную казнь.
© AP Photo / Raqqa Media CenterБоевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в городе Ракка, Сирия
Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo / Raqqa Media Center
Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в городе Ракка, Сирия
Боевики правили в городе железной рукой. Женщины могли появляться на людях только в сопровождении взрослого мужчины и лишь в никабе с прорезью для глаз. За женское фото в мобильном телефоне полагалось тридцать ударов плетью. Все это контролировали специальные подразделения полиции боевиков.
Естественно, мирным сирийцам такая жизнь была не по нраву. В марте 2016-го местное население подняло восстание против ИГ*. В ожесточенных уличных боях ополченцы освободили три района города, однако их силы иссякли, и над главной площадью Ракки вновь подняли черное знамя псевдохалифата. Террористы жестоко расправились с организаторами восстания. Но настоящий кошмар для мирного населения начался позже.

"Гуманитарные" бомбардировки

Освободить Ракку взялась международная коалиция во главе с США. Шестого июня 2017-го в наступление двинулись курдские вооруженные формирования Сирийских демократических сил (СДС), а также несколько сотен бойцов американского спецназа. С воздуха их поддерживали десятки самолетов и боевых беспилотников. Накануне ВВС США нанесли по городу серию мощных авиаударов. Бомбежки и артиллерийские налеты продолжались до 17 октября 2017-го, когда международная коалиция официально объявила о завершении операции.
© AP Photo / Gabriel ChaimГород Ракка, Сирия. 19 октбря 2017 года
Город Ракка, Сирия. 19 октбря 2017 года
© AP Photo / Gabriel Chaim
Город Ракка, Сирия. 19 октбря 2017 года
Об интенсивности и неизбирательности авиаударов можно судить по репортажу группы спецкора ВГТРК Антона Степаненко, первой из российских СМИ проникшей в город незадолго до его освобождения. Бомбы взрывались прямо посреди жилых кварталов. Американцы и их союзники не стеснялись применять даже боеприпасы с белым фосфором, запрещенные несколькими международными конвенциями.
После нескольких месяцев бомбардировок от города остались одни руины. Официальный представитель ООН в Сирии Ян Эгеланн в апреле 2018-го признал, что посетившие Ракку представители организации обнаружили там куда более серьезные разрушения, чем в освобожденных сирийскими правительственными войсками при содействии российских ВКС Алеппо и Хомсе. Миссия ООН сообщила, что 70 процентов зданий повреждены или уничтожены.
Город Ракка, Сирия. 18 октбря 2017 года
30 августа, 12:08
СМИ сообщили о поимке "палача из Ракки" в Сирии
Из Вашингтона, Парижа и Берлина посыпались заявления высоких руководителей о срочном выделении десятков миллионов долларов и евро якобы на восстановление мирной жизни в городе. Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал эти призывы западных стран попыткой "поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и коалиции, похоронивших в руинах Ракки тысячи "освобождаемых" от ИГ* мирных жителей". Интенсивность авиаударов он сравнил с бомбежками Дрездена союзной авиацией в 1945-м.
Несмотря на обещания политиков западных стран, Ракка и сегодня лежит в руинах. Точное число жертв среди мирного населения до сих пор не известно. Восьмого ноября 2018-го директор департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова сообщила, что при разборке лишь двух процентов завалов нашли тела восьми тысяч сирийцев.

Роль России

Сейчас число жертв оценивается в 13 тысяч. Доступ в город гуманитарных миссий сильно затруднен — многие районы заминированы. На улицах до сих пор находятся десятки неразорвавшихся авиационных боеприпасов. Международная коалиция во главе с США не спешит выделять средства на восстановление и не предоставляет местным жителям гуманитарную помощь.
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
9 декабря, 11:40Война в Сирии
В Анкаре отметили роль России в урегулировании ситуации в Сирии
На этом фоне вчерашний визит российских военнослужащих — очередная имиджевая победа России в Сирии. Москва вновь доказала, что заботится о мирных жителях и послевоенном восстановлении страны не на словах, а на деле.
Очевидно, что эта гуманитарная операция — далеко не последняя. К разминированию города могут привлечь саперов Минобороны. Это как минимум означает, что Россия закрепится в Ракке надолго и со временем сможет вновь выступить в качестве посредника и дипломата в организации передачи контроля над городом от СДС официальному Дамаску.
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Война в СирииМария ЗахароваСвободная сирийская армияИгорь КонашенковБезопасность
Популярные комментарии
Надо бы подготовить материалы о геноциде сирийского народа со стороны коалиции США и вынести на СБ ,распространив эти материалы по всему миру всеми возможными средствами....
10 декабря, 08:49
Vladidmir Kanygin
3300000
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