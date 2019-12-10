Навыки спасения жизни: создан бесплатный курс по базовой реанимации

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ им. В.И. Вернадского) совместно с Крымским центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи создали онлайн-курс по первой помощи при остановке сердца.

Обучающая программа даст теоретические знания о проведении искусственного дыхания, закрытого массажа сердца и других особенностях выполнения сердечно-легочной реанимации. Результаты исследования опубликованы в журнале "Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care"

Ученые КФУ им. В.И. Вернадского провели ряд исследований по вопросам оказания первой помощи при остановке сердца. Совместно с Крымским центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи создан бесплатный русскоязычный онлайн-курс по базовой реанимации для населения. На сегодняшний день курс является единственным на русском языке, открытым для всех желающих пройти обучение.

Эксперты отметили, что, несмотря на очевидную важность первой помощи, свидетели редко предпринимают попытки реанимации, даже когда пострадавшими являются близкие им люди. Главная причина этого — недостаток знаний и навыков реанимации, а также боязнь причинить вред, связанная с незнанием.

"Опрос жителей Крымского полуострова показал недостаточный охват населения обучением первой помощи, ограниченные знания, слабую мотивацию к обучению, редкое участие очевидцев остановки сердца в оказании помощи. Необходимо реализовать программы массового обучения первой помощи для населения", — прокомментировал доцент кафедры анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Алексей Биркун.

Ученый отметил, что каждый год от внезапной остановки сердца в мире погибают приблизительно 3 миллиона человек, и это одна из самых частых причин смерти. Примерно в 70% случаев остановка сердца случается при свидетелях. Если очевидцы вовремя и правильно оказывают первую помощь (проводят сердечно-легочную реанимацию), вероятность сохранения жизни возрастает в 2-4 раза.

Авторы работы подчеркнули, что данный курс не может полностью заменить практическую подготовку, однако позволяет получить все необходимые знания по проведению сердечно-легочной реанимации: какие действия принимать до прибытия скорой помощи, как делать закрытый массаж сердца, искусственное дыхание, как пользоваться автоматическим наружным дефибриллятором, каковы особенности проведения реанимации у детей.