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РИА Наука
2019-12-10T13:02+0300
https://ria.ru/20191210/1562161272.html
Навыки спасения жизни: создан бесплатный курс по базовой реанимации
https://cdn21.img.ria.ru/images/152646/21/1526462109_0:0:4284:2411_1036x0_80_0_0_181dcc2a295009177349b49aa2112f62.jpg
РИА Новости

Навыки спасения жизни: создан бесплатный курс по базовой реанимации

09:00 10.12.2019 (обновлено: 13:02 10.12.2019)
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© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце
© Depositphotos / stevanovicigor
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ им. В.И. Вернадского) совместно с Крымским центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи создали онлайн-курс по первой помощи при остановке сердца.
Обучающая программа даст теоретические знания о проведении искусственного дыхания, закрытого массажа сердца и других особенностях выполнения сердечно-легочной реанимации. Результаты исследования опубликованы в журнале "Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care".
Ученые КФУ им. В.И. Вернадского провели ряд исследований по вопросам оказания первой помощи при остановке сердца. Совместно с Крымским центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи создан бесплатный русскоязычный онлайн-курс по базовой реанимации для населения. На сегодняшний день курс является единственным на русском языке, открытым для всех желающих пройти обучение.
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Эксперты отметили, что, несмотря на очевидную важность первой помощи, свидетели редко предпринимают попытки реанимации, даже когда пострадавшими являются близкие им люди. Главная причина этого — недостаток знаний и навыков реанимации, а также боязнь причинить вред, связанная с незнанием.
"Опрос жителей Крымского полуострова показал недостаточный охват населения обучением первой помощи, ограниченные знания, слабую мотивацию к обучению, редкое участие очевидцев остановки сердца в оказании помощи. Необходимо реализовать программы массового обучения первой помощи для населения", — прокомментировал доцент кафедры анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Алексей Биркун.
Ученый отметил, что каждый год от внезапной остановки сердца в мире погибают приблизительно 3 миллиона человек, и это одна из самых частых причин смерти. Примерно в 70% случаев остановка сердца случается при свидетелях. Если очевидцы вовремя и правильно оказывают первую помощь (проводят сердечно-легочную реанимацию), вероятность сохранения жизни возрастает в 2-4 раза.
Авторы работы подчеркнули, что данный курс не может полностью заменить практическую подготовку, однако позволяет получить все необходимые знания по проведению сердечно-легочной реанимации: какие действия принимать до прибытия скорой помощи, как делать закрытый массаж сердца, искусственное дыхание, как пользоваться автоматическим наружным дефибриллятором, каковы особенности проведения реанимации у детей.
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По словам ученых, использование онлайн курса не уступает традиционной аудиторной теоретической подготовке и может быть рекомендовано для повышения доступности качественного обучения первой помощи.
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РИА НаукаЗдоровьеОбществоУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаКрымский федеральный университет (КФУ)
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