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Конвенция ООН против пыток
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РИА Новости

Конвенция ООН против пыток

03:47 10.12.2019
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© AP Photo / GAUTAM SINGHСтуденты во время демонстрации, посвященной Международному дню в поддержку жертв пыток в Индии
Студенты во время демонстрации, посвященной Международному дню в поддержку жертв пыток в Индии
© AP Photo / GAUTAM SINGH
10 декабря 1984 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment).
Документ вступил в силу 26 июня 1987 года.
Конвенция состоит из 33 статей и направлена на повышение эффективности борьбы против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в мире.
Согласно конвенции, пытки провозглашаются преступлением против права и свободы человека, против его личности и достоинства.
Конвенция ООН определяет пытку как любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия.
Конвенция предусматривает, что государства-участники должны рассматривать пытки в соответствии со своим национальным законодательством как преступления, запрещает любые ссылки на "приказ вышестоящего начальника или государственной власти" или "на исключительные обстоятельства" для оправдания пыток. Никакие исключительные обстоятельства – состояние войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение – не могут служить оправданием пыток.
Согласно документу, ни одно государство-участник не должно высылать, возвращать или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток.
Каждое государство-участник должно обеспечить рассмотрение всех актов пыток в соответствии с его уголовным законодательством. Каждое государство-участник устанавливает соответствующие наказания за такие преступления с учетом их тяжкого характера.
Каждое государство-участник должно обеспечить возмещение жертве пыток и ее право на справедливую и адекватную компенсацию, включая средства для полной реабилитации.
Государства-участники конвенции договорились оказывать друг другу помощь в уголовно-процессуальных действиях в отношении актов пытки. Они должны обеспечить включение учебных материалов и информация относительно запрещения пыток в программы подготовки персонала правоприменительных органов, гражданских лиц, которые могут иметь какое-либо отношение к содержанию под стражей и допросам задержанных или арестованных или к обращению с ними.
Контроль за соблюдением конвенции осуществляется Комитетом против пыток (Committee Against Torture), созданным в 1987 году в соответствии со статьей 17 Конвенции. Он состоит из 10 экспертов, обладающих высокими моральными качествами и признанной компетентностью в области прав человека и выступающих в личном качестве.
Все государства-участники обязаны регулярно предоставлять комитету доклады об осуществлении соответствующих прав. Первоначально государства подают доклад спустя год после присоединения к конвенции, а затем – каждые четыре года. Комитет, изучив каждый доклад, должен изложить государству-участнику свои рекомендации.
При определенных обстоятельствах комитет рассматривает индивидуальные жалобы или сообщения индивидуальных лиц о нарушении прав, гарантированные конвенцией, предпринимает расследования и рассматривает межгосударственные жалобы.
Факультативный протокол к конвенции, вступивший в силу в июне 2006 года, учредил Подкомитет по предупреждению пыток (Subcommittee on Prevention of Torture). Подкомитет имеет полномочия посещать места лишения свободы в государствах-участниках. В соответствии с Факультативным протоколом государства-участники должны учредить независимый национальный превентивный механизм для предупреждения пыток на национальном уровне, который также обладает полномочиями проверять места задержания.
В настоящее время участниками конвенции являются 169 стран. Советский Союз ратифицировал конвенцию 3 марта 1987 года.
Российская Федерация, как государство-продолжатель СССР, осуществляет права и выполняет обязательства, предусмотренные Конвенцией ООН против пыток.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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