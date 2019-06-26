Москалькова призвала усовершенствовать законодательство против пыток

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Законодательство РФ против пыток надо усовершенствовать, заявила РИА Новостям уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В среду, 26 июня, отмечается Международный день в поддержку жертв пыток.

"Наше государство принимает значительные меры по реализации и соблюдению этой нормы закона. В то же время на практике происходят сбои – редкие, но резонансные. Ситуация требует дальнейшего усовершенствования законодательства против пыток", - сказала омбудсмен.

По ее словам, одним из возможных шагов в этом направлении могло бы стать введение новой статьи Уголовного кодекса, квалифицирующей пытки как отдельный состав преступления. "Подобные примеры существуют в зарубежном законодательстве", - добавила Москалькова.

Омбудсмен считает, что такая мера могла бы серьезно повысить ответственность тех, кто причастен к этим преступлениям.

Ранее в своем докладе она отмечала, что в настоящее время в Армении, Дании, Молдове, Словении, Казахстане, Узбекистане и других странах действует национальный превентивный механизм, который предполагает, что не только уполномоченный и работники аппарата задействованы в процессе мониторинга соблюдения прав человека в местах лишения свободы, но и государственные служащие, и общественные помощники.

"Считаю, что Российская Федерация могла бы не только адаптировать, но и существенно расширить эту модель. Помимо омбудсмена функции регуляторов и наблюдателей могли бы выполнять субъекты общественного контроля – ОНК", - сказала Москалькова.

По ее словам, также необходимо тщательно подходить к отбору и профессиональной подготовке будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы.