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РИА Новости

Москалькова призвала усовершенствовать законодательство против пыток

Вчера, 11:36
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Законодательство РФ против пыток надо усовершенствовать, заявила РИА Новостям уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В среду, 26 июня, отмечается Международный день в поддержку жертв пыток.
"Наше государство принимает значительные меры по реализации и соблюдению этой нормы закона. В то же время на практике происходят сбои – редкие, но резонансные. Ситуация требует дальнейшего усовершенствования законодательства против пыток", - сказала омбудсмен.
По ее словам, одним из возможных шагов в этом направлении могло бы стать введение новой статьи Уголовного кодекса, квалифицирующей пытки как отдельный состав преступления. "Подобные примеры существуют в зарубежном законодательстве", - добавила Москалькова.
Омбудсмен считает, что такая мера могла бы серьезно повысить ответственность тех, кто причастен к этим преступлениям.
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
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Ранее в своем докладе она отмечала, что в настоящее время в Армении, Дании, Молдове, Словении, Казахстане, Узбекистане и других странах действует национальный превентивный механизм, который предполагает, что не только уполномоченный и работники аппарата задействованы в процессе мониторинга соблюдения прав человека в местах лишения свободы, но и государственные служащие, и общественные помощники.
"Считаю, что Российская Федерация могла бы не только адаптировать, но и существенно расширить эту модель. Помимо омбудсмена функции регуляторов и наблюдателей могли бы выполнять субъекты общественного контроля – ОНК", - сказала Москалькова.
По ее словам, также необходимо тщательно подходить к отбору и профессиональной подготовке будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Москалькова напомнила, что согласно Конвенции ООН, принятой в 1984 году, пытки провозглашаются преступлением против права и свободы человека, против его личности и достоинства, а также что каждое государство должно обеспечить своим жителям надежную защиту от этих жестоких и противоправных действий.
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Татьяна МоскальковаРоссияОбщество
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