Все новое — хорошо забытое старое? Как сарафан спасет планету

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Мэган Виртанен. Натуральные ткани и перешитая старая одежда — вот актуальные тренды этичного потребления, которые нам рекомендуют использовать. Почему мода будущего, по сути, стремится в прошлое — в материале РИА Новости.

Все в дело

"Чтобы добиться международного успеха, нужно набраться храбрости и оставаться приверженцем традиции" — таков девиз дизайнера Унн Сейланд Дале из Норвегии, сделавшей модными свитера с оленями.

Речь идет не столько о традиционных орнаментах, сколько о характерных отсылках к простой и практичной одежде рыбаков и крестьян.

И дело не только в натуральных материалах. Модные идеи этичного потребления совпадают со многими ценностями традиционного общества — не по букве, а по духу. В наших реалиях нет нужды пытаться встроить в современный костюм кокошник или лапти, а вот крой традиционного сарафана может оказаться очень к месту.

Безотходный крой — характерный признак народной одежды, ставший одним из фетишей современного экологичного дизайна. Производство текстиля некогда было трудоемким и медленным, а потому традиционные общества стремились использовать весь кусок ткани без остатка, будь то греческий хитон или русская рубаха.

В наши дни при фабричном раскрое от десяти до 20 процентов ткани уходит на обрезки. Активнее всех продвигает идею "модного дизайна с нулевыми отходами" Тимо Риссанен, преподающий в школе дизайна "Парсонс" в Нью-Йорке и написавший несколько книг, посвященных такой технике кроя.

В деревне нет мусора в городском понимании этого слова. Даже бросовые с виду вещи и ресурсы не уничтожаются просто так. Вещи можно перешить или использовать как тряпки для хозяйственных нужд, пищевые отходы станут компостом, упаковка промышленных товаров послужит в роли цветочных горшков или тары, а совсем уж негодное полетит в печку в качестве топлива.

К такому же пониманию приходят и современные поклонники этичного потребления: нет никакой "внешней среды", где можно было бы устраивать помойку. В результате глобализации пришло осознание, что планета Земля — замкнутая система и ресурсы на ней ограниченны.

Медленная мода

Современное название экологичного потребления — "устойчивое" — тоже, по сути, отсылает к традиционному взгляду на мир, ведь там ценится именно поддержание равновесия, а не перемены и нарушение привычного хода вещей. Бренд Vollebak, предлагающий куртки и брюки, которые прослужат сто лет (по крайней мере, именно так утверждает реклама), явно отходит от представлений о скорости изменений, присущей современной моде.

Возникшее в 1980-е годы в качестве антитезы фастфуду движение "медленной еды", воспевающее гурманство и разнообразие пищи, дало в 2000-е имя новой идее — "медленной моды".

Огромные сети, представляющие "быструю моду", озабочены тем, как бы почаще менять ассортимент и продавать побольше. Сторонники "медленной моды" предлагают задуматься об отношениях с окружающей средой, отказаться от массового производства и глобальных стандартов, замедлить темпы смены стиля.

Также превозносится и прямой возврат к традиции: ремесленные техники и ручная работа, производство мелких партий или единичных предметов, использование только местных материалов и сбыт на локальных рынках.

Доносить до дыр и перешить

Любая вещь в какой-то момент изнашивается. Десятилетиями считалось, что ее место после этого на помойке, а перешив был уделом тех, кто не мог себе позволить новое.

Внезапно все изменилось. Клиентками компании Junky Styling, работающей в Лондоне с 1997 года и специализирующейся на переделке старых вещей, стали Гвен Стефани и Кейт Мосс, причем цены на услуги фирмы весьма внушительны.

Дизайнер Ребекка Эрли представила проект "Топ 100" , перекроив сто изношенных блузок из полиэстера: каждая получила новый фасон или узор.

Новозеландцы Nudie Jeans с 2011 года ввели услугу пожизненного ремонта джинсов своего бренда и чинят за год в среднем 30 тысяч штук.

Компания We Norwegians, выпускающая вязаные свитера, открыла для покупателей курсы, где можно научиться починке трикотажа.