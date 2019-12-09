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Религия и мировоззрение
2019-12-10T12:55+0300
https://ria.ru/20191209/1562201860.html
Муфтияты Татарстана и Дагестана подписали соглашение о сотрудничестве
https://cdn23.img.ria.ru/images/156220/17/1562201715_0:56:1080:664_1036x0_80_0_0_580048d23b4e2a733e48258468bba93e.jpg
РИА Новости

Муфтияты Татарстана и Дагестана подписали соглашение о сотрудничестве

11:41 09.12.2019 (обновлено: 12:55 10.12.2019)
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© предоставлено пресс-службой ДУМ РТПодписание договора о сотрудничестве между главами муфтиятов Татарстана и Дагестана. Махачкала. 8 дек 2019
Подписание договора о сотрудничестве между главами муфтиятов Татарстана и Дагестана. Махачкала. 8 дек 2019
© предоставлено пресс-службой ДУМ РТ
МАХАЧКАЛА, 9 дек - РИА Новости. Глава духовного управления мусульман Дагестана Ахмад Абдуллаев и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин подписали договор о сотрудничестве между муфтиятами республик.
Подписание договора прошло в рамках презентации перевода Корана на русский язык в Махачкале.
"Не могу назвать ни о мероприятие, организованное муфтиятом Татарстана, в котором бы не принимали участие наши собратья и единоверцы из Дагестана", - заявил РИА Новости Самигуллин.
В свою очередь муфтий Дагестана подчеркнул, что подписание договора о сотрудничестве позволит "заметно расширить духовные связи между Казанью и Махачкалой".
"Презентация смыслов священного Писания на русском языке в столице нашей республики доказывает уровень наших взаимоотношений. Для нас это большая честь и уважение", - сказал муфтий Дагестана.
Подписанный религиозными лидерами республик документ предполагает оказание обоюдной поддержки при оснащении исламских центров необходимым оборудованием, литературой, учебными пособиями.
"Кроме того, соглашение предусматривает объединение усилий в воспитании молодёжи в духе патриотизма, пропаганды бережного отношения к собственной истории и религии", - заключил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.
Перевод смыслов Корана на русский язык, подготовленный ДУМ РТ
7 декабря, 15:34Религия и мировоззрение
Муфтий РТ представил в Дагестане перевод Корана
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКамиль СамигуллинДагестанМахачкалаКазаньОбщество
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