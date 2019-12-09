Муфтияты Татарстана и Дагестана подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание договора о сотрудничестве между главами муфтиятов Татарстана и Дагестана. Махачкала. 8 дек 2019

© предоставлено пресс-службой ДУМ РТ Подписание договора о сотрудничестве между главами муфтиятов Татарстана и Дагестана. Махачкала. 8 дек 2019

МАХАЧКАЛА, 9 дек - РИА Новости. Глава духовного управления мусульман Дагестана Ахмад Абдуллаев и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин подписали договор о сотрудничестве между муфтиятами республик.

Подписание договора прошло в рамках презентации перевода Корана на русский язык в Махачкале.

"Не могу назвать ни о мероприятие, организованное муфтиятом Татарстана, в котором бы не принимали участие наши собратья и единоверцы из Дагестана", - заявил РИА Новости Самигуллин.

В свою очередь муфтий Дагестана подчеркнул, что подписание договора о сотрудничестве позволит "заметно расширить духовные связи между Казанью и Махачкалой".

"Презентация смыслов священного Писания на русском языке в столице нашей республики доказывает уровень наших взаимоотношений. Для нас это большая честь и уважение", - сказал муфтий Дагестана.

Подписанный религиозными лидерами республик документ предполагает оказание обоюдной поддержки при оснащении исламских центров необходимым оборудованием, литературой, учебными пособиями.