Митинг около офиса Зеленского длится более суток

КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Акция "Дозор на Банковой" у офиса президента Украины длится более суток, обстановка сейчас спокойная, передаёт корреспондент РИА новости.
У офиса президента Украины в понедельник проходит митинг, на котором оппозиционеры и националисты призывают главу государства Владимира Зеленского "не сдавать национальные интересы" на встрече "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина).
Участники акции ждут результатов саммита в "норманнском формате". На территории развернули кухню и несколько палаток. Люди общаются и слушают музыку.
На месте дежурит Нацполиция, Нацгвардия и медики. У входа на территорию установили рамки с металлоискателями, однако все желающие могут попасть на акцию.
Во Франции в понедельник прошел саммит в "нормандском формате". Ранее партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность", партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" приняли совместное заявление о недопустимости компромисса об унитарности Украины, изменения курса страны в ЕС и НАТО и проведения выборов в Донбассе до перехода региона под контроль Киева.
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