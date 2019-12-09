Митинг около офиса Зеленского длится более суток

КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Акция "Дозор на Банковой" у офиса президента Акция "Дозор на Банковой" у офиса президента Украины длится более суток, обстановка сейчас спокойная, передаёт корреспондент РИА новости.

Участники акции ждут результатов саммита в "норманнском формате". На территории развернули кухню и несколько палаток. Люди общаются и слушают музыку.

На месте дежурит Нацполиция, Нацгвардия и медики. У входа на территорию установили рамки с металлоискателями, однако все желающие могут попасть на акцию.