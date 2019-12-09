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Вдохновивший Ice Bucket Challenge Пит Фрейтс умер в возрасте 34 лет
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РИА Новости

Вдохновивший Ice Bucket Challenge Пит Фрейтс умер в возрасте 34 лет

23:25 09.12.2019 (обновлено: 23:28 09.12.2019)
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© AP Photo / Elise AmendolaУчастники акции Ice Bucket Challenge
Участники акции Ice Bucket Challenge
© AP Photo / Elise Amendola
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Страдавший от бокового амиотрофического склероза и вдохновивший флешмоб Ice Bucket Challenge бывший американский бейсболист Пит Фрейтс скончался в возрасте 34 лет, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Бостонского колледжа.

"Пит скончался в окружении своей любящей семьи в возрасте 34 лет после героической борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. Пит вдохновил так много людей по всему миру, которые черпали силу в его смелости и стойкости", — говорится в заявлении.

Кампания Ice Bucket Challenge обрела широкую популярность в 2014 году. По правилам флешмоба, участники должны были облиться ведром ледяной воды, после чего перечислить 10 долларов в фонд ALS Association и передать эстафету еще троим участникам. Целью флешмоба являлось повышение осведомленности о болезни, которой страдал Фрейтс, и финансирование фондов, направленных на изучение этого неизлечимого заболевания.
По данным IMDb, в флешмобе приняли участие такие знаменитости, как американские актеры Уилл Смит, Вин Дизель, Эштон Катчер, Бен Аффлек, Том Круз, Джон Траволта, певицы Леди Гага, Селена Гомес, Кэти Перри, Бритни Спирс, рэпер Эминем, Рианна, Шакира, основатель Microsoft Билл Гейтс и многие другие.
Участники всемирной благотворительной акции Вызов ледяной водой (Ice Bucket Challenge)
27 июля 2016, 11:06РИА Наука
Акция Ice Bucket Challenge помогла найти ключ к "болезни Стивена Хокинга"Флэшмоб Ice Bucket Challenge и собранные при его помощи средства помогли ученым открыть ген NEK1, потенциально связанный с развитием бокового амиотрофического склероза, болезни, лишившей подвижности Стивена Хокинга и многих других людей.
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