Асад объяснил, почему Европа столкнулась с проблемой беженцев

ДАМАСК, 9 дек – РИА Новости. Европа сталкивается с проблемой сирийских беженцев, поскольку изначально поддержала террористов в Сирии, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24.
Трансляция интервью состоялась на сирийских телеканалах в понедельник после того, как итальянский канал неоднократно откладывал его показ. Пресс-служба Асада назвала такое решение попыткой Запада скрыть правду о ситуации в Сирии. Местные итальянские СМИ связывают историю с борьбой внутри руководства национального медиагиганта.
"Мы должны начать с простого вопроса: кто создал эту проблему? Почему в Европе появились беженцы? Вопрос простой: из-за терроризма, который поддерживает Европа – и, конечно, США и Турция, однако именно Европа была главным игроком в создании хаоса в Сирии", - заявил Асад, комментируя ситуацию вокруг беженцев в европейских странах и проблему возвращения в свои страны иностранных боевиков, воевавших на территории Сирии.
Президент пояснил, что считает именно Европу ключевым игроком, ответственным за порождение этих проблем, поскольку с первого же дня сирийского конфликта речь шла о "публичной поддержке" террористов со стороны ЕС, а также о снабжении террористических группировок оружием.
"ЕС поддержал террористов в Сирии с первого же дня… с самого начала. Они винили сирийское правительство, и некоторые режимы, например, французский режим отправляли (в Сирию – ред.) вооружения… они создали этот хаос", - заявил Асад. По его словам, именно по этой причине миллионы людей не могли жить в Сирии и вынуждены были покинуть страну.
Сирийские беженцы проживают на данный момент в различных странах, наибольшее их число в соседних с Сирией Ливане, Турции, Иордании. Так, в одной только Турции находятся около 3,6 миллиона беженцев.