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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-10T00:02+0300
https://ria.ru/20191209/1562188309.html
Асад объяснил, почему Европа столкнулась с проблемой беженцев
https://cdn24.img.ria.ru/images/147288/59/1472885994_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_9b929b01a9bc78b47c63bbd0d8864934.jpg
РИА Новости

Асад объяснил, почему Европа столкнулась с проблемой беженцев

23:23 09.12.2019 (обновлено: 00:02 10.12.2019)
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© Фото : предоставлено МВД ИспанииПрибытие сирийских беженцев из Ливана в Испанию
Прибытие сирийских беженцев из Ливана в Испанию
© Фото : предоставлено МВД Испании
ДАМАСК, 9 дек – РИА Новости. Европа сталкивается с проблемой сирийских беженцев, поскольку изначально поддержала террористов в Сирии, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24.
Трансляция интервью состоялась на сирийских телеканалах в понедельник после того, как итальянский канал неоднократно откладывал его показ. Пресс-служба Асада назвала такое решение попыткой Запада скрыть правду о ситуации в Сирии. Местные итальянские СМИ связывают историю с борьбой внутри руководства национального медиагиганта.
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
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"Мы должны начать с простого вопроса: кто создал эту проблему? Почему в Европе появились беженцы? Вопрос простой: из-за терроризма, который поддерживает Европа – и, конечно, США и Турция, однако именно Европа была главным игроком в создании хаоса в Сирии", - заявил Асад, комментируя ситуацию вокруг беженцев в европейских странах и проблему возвращения в свои страны иностранных боевиков, воевавших на территории Сирии.
Президент пояснил, что считает именно Европу ключевым игроком, ответственным за порождение этих проблем, поскольку с первого же дня сирийского конфликта речь шла о "публичной поддержке" террористов со стороны ЕС, а также о снабжении террористических группировок оружием.
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"ЕС поддержал террористов в Сирии с первого же дня… с самого начала. Они винили сирийское правительство, и некоторые режимы, например, французский режим отправляли (в Сирию – ред.) вооружения… они создали этот хаос", - заявил Асад. По его словам, именно по этой причине миллионы людей не могли жить в Сирии и вынуждены были покинуть страну.
Сирийские беженцы проживают на данный момент в различных странах, наибольшее их число в соседних с Сирией Ливане, Турции, Иордании. Так, в одной только Турции находятся около 3,6 миллиона беженцев.
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Война в СирииВойна в СирииБашар АсадСирияВ мире
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