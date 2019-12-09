Асад объяснил, почему Европа столкнулась с проблемой беженцев

ДАМАСК, 9 дек – РИА Новости. Европа сталкивается с проблемой сирийских беженцев, поскольку изначально поддержала террористов в Европа сталкивается с проблемой сирийских беженцев, поскольку изначально поддержала террористов в Сирии , заявил сирийский президент Башар Асад в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24

Трансляция интервью состоялась на сирийских телеканалах в понедельник после того, как итальянский канал неоднократно откладывал его показ. Пресс-служба Асада назвала такое решение попыткой Запада скрыть правду о ситуации в Сирии. Местные итальянские СМИ связывают историю с борьбой внутри руководства национального медиагиганта.

"Мы должны начать с простого вопроса: кто создал эту проблему? Почему в Европе появились беженцы? Вопрос простой: из-за терроризма, который поддерживает Европа – и, конечно, США и Турция, однако именно Европа была главным игроком в создании хаоса в Сирии", - заявил Асад, комментируя ситуацию вокруг беженцев в европейских странах и проблему возвращения в свои страны иностранных боевиков, воевавших на территории Сирии.

Президент пояснил, что считает именно Европу ключевым игроком, ответственным за порождение этих проблем, поскольку с первого же дня сирийского конфликта речь шла о "публичной поддержке" террористов со стороны ЕС, а также о снабжении террористических группировок оружием.

"ЕС поддержал террористов в Сирии с первого же дня… с самого начала. Они винили сирийское правительство, и некоторые режимы, например, французский режим отправляли (в Сирию – ред.) вооружения… они создали этот хаос", - заявил Асад. По его словам, именно по этой причине миллионы людей не могли жить в Сирии и вынуждены были покинуть страну.