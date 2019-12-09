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Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота
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РИА Новости

Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

23:20 09.12.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота.
"Это было свержение правительства, попыткой свержения, и в этом принимало участие множество людей. Их поймали и поймали с поличным", - заявил Трамп журналистам.
Он заявил, что ждет результатов расследования на ту же тему от спецпрокурора Джона Дарэма.
Генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц в обнародованном в понедельник докладе не нашел политической предвзятости в том, как ФБР вело расследование против членов штаба Трампа, хотя и нашел в действиях ФБР "серьезные ошибки".
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