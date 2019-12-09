Асад рассказал, что привело к войне в Сирии

ДАМАСК, 9 дек – РИА Новости. Президент Сирии Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai24 , что власти страны на протяжении нескольких десятилетий были слишком толерантны по отношению к экстремистам, что привело в итоге к войне

Отвечая на вопрос ведущей канала, совершал ли президент какие-то ошибки в ходе правления страной, Асад заявил, что сирийские власти и спустя девять лет после начала конфликта придерживаются абсолютно той же политики и не считают ее ошибочной.

"Если же говорить об ошибках в имплементации этой политики, то, конечно, было много ошибок", — заявил Асад. По его словам, война в стране стала следствием предшествующих событий, в том числе экстремизма, возникшего в регионе в конце 1960-х и "ускорившегося" в 1980-е, особенно ваххабитской идеологии.

"Если вы хотите обсудить ошибки в отношении этой проблемы: да, я скажу, что мы были слишком толерантны в отношении очень опасного вопроса. Это большая ошибка, которую мы совершали десятилетиями – я говорю о различных правительствах, в том числе о себе до начала войны", — заявил в интервью Асад.

Второй причиной войны Асад назвал наличие в стране к ее началу более 50 тысяч преступников, которые не были задержаны. "Для этих преступников государство является естественным врагом, потому что они не хотят попасть в тюрьму", — пояснил Асад.

Трансляция интервью состоялась на сирийских телеканалах в понедельник после того, как итальянский канал неоднократно откладывал его показ. Пресс-служба Асада назвала такое решение попыткой Запада скрыть правду о ситуации в Сирии. Итальянские СМИ связывают историю с борьбой внутри руководства национального медиагиганта.