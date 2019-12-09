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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-09T23:14+0300
https://ria.ru/20191209/1562188112.html
Асад рассказал, что привело к войне в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156048/33/1560483323_0:238:3071:1965_1036x0_80_0_0_7c4a1f00f2f442fcc24674a9e31f74af.jpg
РИА Новости

Асад рассказал, что привело к войне в Сирии

23:14 09.12.2019
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© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© SANA
ДАМАСК, 9 дек – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai24, что власти страны на протяжении нескольких десятилетий были слишком толерантны по отношению к экстремистам, что привело в итоге к войне.
Отвечая на вопрос ведущей канала, совершал ли президент какие-то ошибки в ходе правления страной, Асад заявил, что сирийские власти и спустя девять лет после начала конфликта придерживаются абсолютно той же политики и не считают ее ошибочной.
"Если же говорить об ошибках в имплементации этой политики, то, конечно, было много ошибок", — заявил Асад. По его словам, война в стране стала следствием предшествующих событий, в том числе экстремизма, возникшего в регионе в конце 1960-х и "ускорившегося" в 1980-е, особенно ваххабитской идеологии.
"Если вы хотите обсудить ошибки в отношении этой проблемы: да, я скажу, что мы были слишком толерантны в отношении очень опасного вопроса. Это большая ошибка, которую мы совершали десятилетиями – я говорю о различных правительствах, в том числе о себе до начала войны", — заявил в интервью Асад.
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Второй причиной войны Асад назвал наличие в стране к ее началу более 50 тысяч преступников, которые не были задержаны. "Для этих преступников государство является естественным врагом, потому что они не хотят попасть в тюрьму", — пояснил Асад.
Трансляция интервью состоялась на сирийских телеканалах в понедельник после того, как итальянский канал неоднократно откладывал его показ. Пресс-служба Асада назвала такое решение попыткой Запада скрыть правду о ситуации в Сирии. Итальянские СМИ связывают историю с борьбой внутри руководства национального медиагиганта.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВойна в СирииИсламское государствоБашар АсадВ мире
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