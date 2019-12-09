Переговоры Путина с Зеленским завершились

ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продолжавшиеся один час 20 минут, завершились, передает корреспондент РИА Новости.
После этой двусторонней встречи все лидеры "нормандской четверки" должны выйти были на пресс-конференцию к журналистам и сообщить о результатах. Однако позднее офис Зеленского сообщил, что встреча лидеров "четверки" продолжится.
Источник рассказал, что после переговоров российского и украинского президентов начался ужин лидеров "нормандской четверки".
Переговоры Путина и Зеленского прошли после саммита в "нормандском формате". Самое пристальное внимание СМИ было приковано именно к этой двусторонней встрече. Лидеры еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.
Переговоры между лидерами "четверки" стали возможны после принятия Киевом формулы Штайнмайера и разведения сил в районе Станицы Луганской, а также населенных пунктов Золотое и Петровское.
Первая встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины состоялась 6 июня 2014 года, позднее этот формат стал называться "нормандским". Важнейшей встречей "квартета" считается саммит в Минске в феврале 2015 года, где и были закреплены минские договоренности.