Переговоры Путина с Зеленским завершились

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. Переговоры президентов России и Украины Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина Владимира Зеленского , продолжавшиеся один час 20 минут, завершились, передает корреспондент РИА Новости.

После этой двусторонней встречи все лидеры "нормандской четверки" должны выйти были на пресс-конференцию к журналистам и сообщить о результатах. Однако позднее офис Зеленского сообщил, что встреча лидеров "четверки" продолжится.

Источник рассказал, что после переговоров российского и украинского президентов начался ужин лидеров "нормандской четверки".

Переговоры Путина и Зеленского прошли после саммита в "нормандском формате" . Самое пристальное внимание СМИ было приковано именно к этой двусторонней встрече. Лидеры еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.

Переговоры между лидерами "четверки" стали возможны после принятия Киевом формулы Штайнмайера и разведения сил в районе Станицы Луганской, а также населенных пунктов Золотое и Петровское.