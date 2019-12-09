Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о "милитаризации" Крыма

В ее поддержку проголосовали 63 страны — на три меньше, чем в прошлом году. Против выступили 19 государств, среди которых Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Куба, Китай, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Сербия, Сирия, Филиппины, Мьянма, Лаос, Зимбабве, Камбоджа, Судан и Бурунди. Воздержались 66 стран.

В прошлом году Генассамблея приняла аналогичную резолюцию. Как отметили в российском МИД, подобные инициативы используются как лишний рычаг давления на Москву и показывают, что против нее идет "зашоренная кампания". По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, принятая резолюция служит ширмой для провальной внутренней политики Украины и не способствует урегулированию кризиса внутри страны. В свою очередь, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что поддержавшим украинскую инициативу представителям Генассамблеи следует самим посетить полуостров и оценить ситуацию в республике. Она добавила, что вне зависимости от подобных резолюций "Крым никогда даже не повернет головы в сторону Украины".