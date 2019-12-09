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Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о "милитаризации" Крыма
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РИА Новости

Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о "милитаризации" Крыма

23:06 09.12.2019 (обновлено: 03:52 10.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей". Об этом в твиттере сообщило представительство Украины при ООН.
В ее поддержку проголосовали 63 страны — на три меньше, чем в прошлом году. Против выступили 19 государств, среди которых Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Куба, Китай, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Сербия, Сирия, Филиппины, Мьянма, Лаос, Зимбабве, Камбоджа, Судан и Бурунди. Воздержались 66 стран.
Набережная Ялты
7 декабря, 04:06
На Украине заявили о подготовке марша на Крым
В резолюции, предложенной Киевом, от России требуют "вывести войска" с полуострова, написал в фейсбуке пресс-секретарь украинской миссии в ООН Олег Николенко. Кроме того, Киев хочет вернуть военное оборудование и вооружение, изъятое с кораблей ВМС Украины, участвовавших в провокации в Керченском проливе. В резолюции говорится, что "российское военное присутствие и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины". Киев также советует представителям иностранных государств воздержаться от визитов в Крым и Севастополь без согласования с украинской стороной.
В прошлом году Генассамблея приняла аналогичную резолюцию. Как отметили в российском МИД, подобные инициативы используются как лишний рычаг давления на Москву и показывают, что против нее идет "зашоренная кампания". По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, принятая резолюция служит ширмой для провальной внутренней политики Украины и не способствует урегулированию кризиса внутри страны. В свою очередь, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что поддержавшим украинскую инициативу представителям Генассамблеи следует самим посетить полуостров и оценить ситуацию в республике. Она добавила, что вне зависимости от подобных резолюций "Крым никогда даже не повернет головы в сторону Украины".
Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
За мирный Крым
18 декабря 2018, 13:03
За мирный Крым
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Обсудить 77
Мария ЗахароваНаталья ПоклонскаяМИД РФГенеральная Ассамблея ООНКрымООНРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Самое время признать ООН террористической организацией и выйти из нее.
9 декабря, 23:23
MYMake Yellowstone Great Again
155751113
Что, в резолюции Генассамблеи так и сказано: вернуть унитазы. Три?
9 декабря, 23:21
Von Stirliz
107640009
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