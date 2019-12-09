Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Обнародована предсмертная записка находившегося под следствием бывшего вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова. Выдержки из нее опубликовала газета "МК".
Подлинность записки изданию подтвердили в правоохранительных органах.
В письме Чулков признается, что был одержим жадностью.
"Я скупердяйничал везде и во всем: с друзьями, семьей, внуками. <…> Хавал все в одно рыло и откладывал на черный день. <…> Что это такое? Я не понимаю этого сейчас! Синдром жадности или еще что-то", — написал чиновник.
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Он признался, что раньше его поведение казалось ему естественным, однако по прошествии времени он стал сам себе неприятен.
"Я с каждым днем все явнее признаю, что конченый человек и вообще человек ли. Мне кажется, самое худшее животное", — добавил Чулков.
Бывший чиновник попытался найти виновных в том, что он оказался под следствием. В записке говорится, что на него "настучали".
"Все человек 15-20, с кем я общался, уже презирали меня и работали с правоохранителями", — отметил он.
Как написал Чулков, когда-то он считал, что счастье заключается в материальном благополучии. Оказавшись фигурантом уголовного дела, он осознал, что главное — это семья и друзья.
"Оглядываясь назад, я вижу пустую жизнь без моральных принципов и устоев. <…> Ничего не отдавал. Ни людям, просящим у меня помощи", — заключил бывший чиновник.
Заместителя губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова задержали в середине октября. Мужчину подозревали в попытке мошенничества с целью хищения имущества комплекса "Рассказовский рынок". Позднее суд отправил его под домашний арест.