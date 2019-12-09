Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора

"Я скупердяйничал везде и во всем: с друзьями, семьей, внуками. <…> Хавал все в одно рыло и откладывал на черный день. <…> Что это такое? Я не понимаю этого сейчас! Синдром жадности или еще что-то", — написал чиновник.