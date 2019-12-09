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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-09T22:59+0300
https://ria.ru/20191209/1562187762.html
Сирийские бизнесмены готовы помочь в реконструкции страны, заявил Асад
https://cdn21.img.ria.ru/images/156092/64/1560926429_0:48:1280:768_1036x0_80_0_0_5a18df4d41516a17c427a6baa3892d77.jpg
РИА Новости

Сирийские бизнесмены готовы помочь в реконструкции страны, заявил Асад

22:59 09.12.2019
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© Фото : пресс-служба президента СирииПрезидент Сирии Башар Асад во время интервью
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
© Фото : пресс-служба президента Сирии
ДАМАСК, 9 дек – РИА Новости. Бизнесмены сирийской диаспоры по всему миру готовы участвовать в реконструкции САР, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью итальянскому телеканалу Rai24.
Трансляция интервью состоялась на сирийских телеканалах в понедельник после того, как итальянский канал неоднократно откладывал его показ. Пресс-служба Асада назвала такое решение попыткой Запада скрыть правду о ситуации в Сирии. Итальянские СМИ связывают историю с борьбой внутри руководства национального медиагиганта.
"У сирийцев по всему миру много денег, они хотят приехать и построить свою страну. Когда речь идет о строительстве в стране, то это не о том, чтобы дать кому-то деньги, речь о получении выгоды – это бизнес", - заявил Асад.
Он отметил, что многие бизнесмены, не только сирийцы, хотят работать в Сирии, но их участию мешают введенные западными странами санкции.
"Несмотря на это, некоторые иностранные компании нашли пути обхода этих санкций, и мы начали планировать работу. Процесс будет медленным. Если бы не санкции, у нас не было бы проблем с финансированием", - отметил Асад.
Асад заявил ранее в интервью РИА Новости и телеканалу Россия 24, что иностранные инвестиции поступают в Сирию, хоть и в ограниченном объеме, несмотря на блокаду западных стран.
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