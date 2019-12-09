Сирийские бизнесмены готовы помочь в реконструкции страны, заявил Асад

ДАМАСК, 9 дек – РИА Новости. Бизнесмены сирийской диаспоры по всему миру готовы участвовать в реконструкции Бизнесмены сирийской диаспоры по всему миру готовы участвовать в реконструкции САР , заявил сирийский президент Башар Асад в интервью итальянскому телеканалу Rai24

Трансляция интервью состоялась на сирийских телеканалах в понедельник после того, как итальянский канал неоднократно откладывал его показ. Пресс-служба Асада назвала такое решение попыткой Запада скрыть правду о ситуации в Сирии. Итальянские СМИ связывают историю с борьбой внутри руководства национального медиагиганта.

"У сирийцев по всему миру много денег, они хотят приехать и построить свою страну. Когда речь идет о строительстве в стране, то это не о том, чтобы дать кому-то деньги, речь о получении выгоды – это бизнес", - заявил Асад.

Он отметил, что многие бизнесмены, не только сирийцы, хотят работать в Сирии, но их участию мешают введенные западными странами санкции.

"Несмотря на это, некоторые иностранные компании нашли пути обхода этих санкций, и мы начали планировать работу. Процесс будет медленным. Если бы не санкции, у нас не было бы проблем с финансированием", - отметил Асад.