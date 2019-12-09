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"Нормандский" саммит продолжится после встречи Зеленского и Путина
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РИА Новости

"Нормандский" саммит продолжится после встречи Зеленского и Путина

22:48 09.12.2019 (обновлено: 23:07 09.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Встреча лидеров "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) продолжится после переговоров президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, сообщил офис главы украинского государства.
Первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского началась в понедельник в Париже
"Переговоры лидеров стран "нормандской четверки" прерваны ради двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина. Сейчас началась встреча двух глав государств. После возобновятся переговоры в четырехстороннем формате", — говорится в сообщении офиса украинского лидера на странице в Twitter.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 21:19
Слуцкий считает, что "нормандский саммит" вряд ли пройдет впустую
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"Нормандский" саммит в ПарижеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинПарижВ мире
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