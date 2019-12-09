"Нормандский" саммит продолжится после встречи Зеленского и Путина

Первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского началась в понедельник в Париже

"Переговоры лидеров стран "нормандской четверки" прерваны ради двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина. Сейчас началась встреча двух глав государств. После возобновятся переговоры в четырехстороннем формате", — говорится в сообщении офиса украинского лидера на странице в Twitter.