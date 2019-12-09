"Нормандский" саммит продолжится после встречи Зеленского и Путина

КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Встреча лидеров "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) продолжится после переговоров президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, сообщил офис главы украинского государства.
Первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского началась в понедельник в Париже
"Переговоры лидеров стран "нормандской четверки" прерваны ради двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина. Сейчас началась встреча двух глав государств. После возобновятся переговоры в четырехстороннем формате", — говорится в сообщении офиса украинского лидера на странице в Twitter.
Переговори лідерів країн «Нормандської четвірки» перервано заради двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Наразі розпочалася зустріч двох глав держав. Потому відновляться переговори у чотиристоронньому форматі.— Офіс Президента (@APUkraine) 9 декабря 2019 г.