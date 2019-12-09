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Религия и мировоззрение
2019-12-09T22:44+0300
https://ria.ru/20191209/1562187561.html
Асад ответил на письмо папы Франциска о ситуации в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156048/33/1560483323_0:238:3071:1965_1036x0_80_0_0_7c4a1f00f2f442fcc24674a9e31f74af.jpg
РИА Новости

Асад ответил на письмо папы Франциска о ситуации в Сирии

22:44 09.12.2019
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© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© SANA
ДАМАСК, 9 дек – РИА Новости. Сирийский президент Башар Асад ответил на письмо папы Римского Франциска о ситуации в Сирии, заявил президент в интервью итальянскому телеканалу Rai24.
Трансляция интервью состоялась на сирийских телеканалах в понедельник после того, как итальянский канал неоднократно откладывал его показ. Пресс-служба Асада назвала такое решение попыткой Запада скрыть правду о ситуации в Сирии. Местные итальянские СМИ связывают историю с борьбой внутри руководства национального медиагиганта.
Члены сирийских военизированных формирований, лояльных Турции, на северо-востоке Сирии. 13 октября 2019
14 октября, 10:51Религия и мировоззрение
В Ватикане кризис в Сирии назвали гуманитарной катастрофой
Папа Римский Франциск 22 июля направил специальное письмо президенту Сирии Башару Асаду, в котором выразил глубокую озабоченность гуманитарной ситуацией в стране, прежде всего, в Идлибе.
"У меня создалось впечатление, что у Ватикана, возможно, не полная картина происходящего. Это ожидаемо, так как на Западе мэйнстримовые СМИ рассказывают о "плохом правительстве", убивающем "хороших людей"... это некорректно", - заявил Асад в интервью.
По его словам, он написал ответ Франциску с объяснением реальной ситуации в Сирии. "Мы в первую очередь заботимся о жизнях мирных жителей, потому как нельзя освободить какой-то район, если люди против тебя... Самое важное в освобождении района военным методом – иметь поддержку общественности там. Это было очевидно в последние девять лет, и это против наших интересов", - заявил президент.
Асад отметил, что надеется на позитивную роль Ватикана в убеждении ряда стран в необходимости прекратить вмешательство в дела Сирии и нарушения международного права.
Папа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 24 октября 2018
22 июля, 12:16Война в Сирии
Папа Франциск в письме Асаду выразил озабоченность ситуацией в Сирии
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Религия и мировоззрениеПапа РимскийВойна в СирииНовости - Религия и мировоззрениеДамаск (мухафаза)Башар АсадСирияВатиканрелигияВ мире
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