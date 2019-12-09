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Краснодарский край
2019-12-09T22:40+0300
https://ria.ru/20191209/1562187522.html
Нацпроект "Демография" реализован на Кубани почти на 93%
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РИА Новости

Нацпроект "Демография" реализован на Кубани почти на 93%

22:40 09.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкДети отдыхают в одном из парков в Сочи
Дети отдыхают в одном из парков в Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
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КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Реализация нацпроекта "Демография" в Краснодарском крае в 2019 году завершена почти на 93%, говорится в сообщении краевых властей.
"Проект "Демография" реализован почти на 93%", – отметили в пресс-службе администрации края со ссылкой на региональный проектный офис.
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В целом финансирование нацпроекта "Демография" в текущем году составляет 7,7 миллиарда рублей. Его цель – рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни кубанцев.
В рамках "Демографии" разработаны пять региональных проектов. Самый крупный из них – "Финансовая поддержка семей при рождении детей", включающий выплаты регионального материнского капитала, соцвыплаты на первого и третьего ребенка. Также "Демография" предусматривает обучение мам, имеющих детей до трех лет, и людей предпенсионного возраста, строительство спортобъектов, создание ясельных мест в детсадах.
По предварительным данным, в 2020 году общий "вес" нацпроектов в крае увеличится до 26,2 миллиарда рублей. В целом в Краснодарском крае на начало декабря освоено 77,7% средств в рамках национальных проектов. Всего в этом году на реализацию указа президента в регионе направлено 24,2 миллиарда рублей.

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