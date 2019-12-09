Кубань отчиталась о работе по формированию комфортной городской среды

КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Проект по формированию комфортной городской среды выполнен в Проект по формированию комфортной городской среды выполнен в Краснодарском крае на 96%, сообщает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел с главами субъектов совещание по стратегическому развитию и нацпроектам. В мероприятии принял участие глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев . На совещании была рассмотрена реализация нацпроектов "Экология" и "Жилье и городская среда".

"В части формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в крае работа почти завершена – большинство объектов уже открыты, часть находится в стадии приемки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в текущем году в крае благоустраиваются 387 придомовых и общественных территорий. "И 333 из них уже сданы – таким образом, общая готовность проекта составляет свыше 96%", – приводятся слова губернатора края.

Как добавили в администрации, хорошую динамику показывает и программа по переселению людей из ветхого жилья. Например, вместо планового в этом году расселения 40 человек, в новое жилье переехали 280 кубанцев. В планах региона – к 2025 году расселить около 4 тысяч жителей края, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Кроме того, в крае в рамках нацпроекта "Экология" реализуется федеральный проект "Чистая вода", согласно которому в регионе до 2024 года планируется построить 17 новых объектов водоснабжения. Строительство двух – в селе Вольном Успенского района и хуторе Заря в Анапе – уже начато, уточняют краевые власти.