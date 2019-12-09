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Краснодарский край
2019-12-09T22:36+0300
https://ria.ru/20191209/1562187412.html
Кубань отчиталась о работе по формированию комфортной городской среды
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РИА Новости

Кубань отчиталась о работе по формированию комфортной городской среды

22:36 09.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Театральную площадь Краснодара
Вид на Театральную площадь Краснодара
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Проект по формированию комфортной городской среды выполнен в Краснодарском крае на 96%, сообщает пресс-служба администрации региона.
Уточняется, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел с главами субъектов совещание по стратегическому развитию и нацпроектам. В мероприятии принял участие глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На совещании была рассмотрена реализация нацпроектов "Экология" и "Жилье и городская среда".
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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"В части формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в крае работа почти завершена – большинство объектов уже открыты, часть находится в стадии приемки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в текущем году в крае благоустраиваются 387 придомовых и общественных территорий. "И 333 из них уже сданы – таким образом, общая готовность проекта составляет свыше 96%", – приводятся слова губернатора края.
Как добавили в администрации, хорошую динамику показывает и программа по переселению людей из ветхого жилья. Например, вместо планового в этом году расселения 40 человек, в новое жилье переехали 280 кубанцев. В планах региона – к 2025 году расселить около 4 тысяч жителей края, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года.
Кроме того, в крае в рамках нацпроекта "Экология" реализуется федеральный проект "Чистая вода", согласно которому в регионе до 2024 года планируется построить 17 новых объектов водоснабжения. Строительство двух – в селе Вольном Успенского района и хуторе Заря в Анапе – уже начато, уточняют краевые власти.

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