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Внуково перестает принимать электронные посадочные талоны
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РИА Новости

Внуково перестает принимать электронные посадочные талоны

22:49 09.12.2019
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© Людмила ЗайцеваМосковский аэропорт "Внуково"
Московский аэропорт Внуково
© Людмила Зайцева
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" с 10 декабря не принимает электронные посадочные талоны, говорится в сообщении летающей из него низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").
"С 10 декабря 2019 года московский аэропорт "Внуково" не принимает электронные посадочные талоны, сохраненные на мобильном устройстве", - говорится в сообщении.
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"Обязательно распечатайте посадочный талон после прохождения онлайн-регистрации либо получите его на стойке регистрации в аэропорту", - отмечает "Победа".
"Внуково" 1 июня текущего года начал принимать электронные посадочные талоны на внутренних рейсах.
Возможность пропускать пассажиров в самолет по электронным посадочным талонам российские аэропорты получили с 24 февраля 2019 года.
Терминал D аэропорта Шереметьево
11 февраля, 21:52Туризм
Онлайн-регистрация на авиарейс может быть опасна для пассажиров
10230318
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ВнуковоПобеда (авиакомпания)АэрофлотМоскваОбщество
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