В Саратовской области в ДТП погиб пешеход

САРАТОВ, 9 дек — РИА Новости. Грузовая "Газель" в понедельник сбила пешехода на трассе в Саратовской области, после чего его отбросило на встречную полосу, где мужчину переехали еще три автомобиля, в результате пострадавший погиб, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло в 18.45 (17.45 мск) на 510-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Балашовском районе.
"Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-2834, по предварительным данным, в пути следования допустил наезд на неустановленного пешехода, который двигался по обочине в попутном направлении и начал переходить дорогу перед близко идущим автомобилем ГАЗ. От удара пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него допустил наезд автомобиль Volkswagen Polo", — сказали в пресс-службе.
"После этого на пешехода допустили наезд еще два неустановленных транспортных средства, водители которых оставили место ДТП... В результате пешеход от полученных травм скончался на месте", — добавили в ведомстве.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства выясняются.