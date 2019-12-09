В Саратовской области в ДТП погиб пешеход

"Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-2834, по предварительным данным, в пути следования допустил наезд на неустановленного пешехода, который двигался по обочине в попутном направлении и начал переходить дорогу перед близко идущим автомобилем ГАЗ. От удара пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него допустил наезд автомобиль Volkswagen Polo", — сказали в пресс-службе.