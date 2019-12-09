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ЕР передала родственникам бойца Советской армии Ененкова его медальон
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РИА Новости

ЕР передала родственникам бойца Советской армии Ененкова его медальон

21:59 09.12.2019
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© РИА Новости / Павел КомаровЭкспонаты Музея истории СибВО в новосибирском Доме офицеров
Экспонаты Музея истории СибВО в новосибирском Доме офицеров
© РИА Новости / Павел Комаров
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко передал родственникам погибшего бойца Советской армии Алексея Ененкова его медальон, сообщает пресс-служба партии.
Ревенко вместе с руководителем "Волонтерской роты "Боевого братства" Антоном Демидовым передал медальон родственникам бойца в День героев Отечества. В пресс-службе ЕР уточнили, что крайне редко удается доподлинно установить владельцев вещей, найденных при поисковых работах, а также найти родственников и передать им эти вещи. Случай Ененкова - один из немногих, уточнили в пресс-службе.
"Сегодня мы передаем медальон Алексея Андреевича Ененкова, найденный поисковиками ("Волонтерской роты") в Калужской области, его родственникам. Символично, что происходит это в День героев Отечества. Двадцать шесть миллионов погибших, из них порядка 4 миллионов - пропавших без вести. Говорят, что война не окончена до тех пор, пока земле не предан последний погибший солдат", - цитирует Ревенко пресс-служба ЕР.
В свою очередь, руководитель "Волонтерской роты" Демидов отметил, что современное поколение осознает ответственность за Россию и берет в этом пример с героев страны.
"Мы - благодарное поколение и чувствуем ответственность за страну. И мы ориентируемся на этих героев. Мы - добровольцы. Добровольчество - это очень важный аспект жизни молодого человека", - отметил Демидов.
День героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. Памятная дата была установлена в январе 2007 года.
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду
5 декабря, 16:44Новости Подмосковья
Память советских воинов почтили в Московской области
1201003
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Евгений РевенкоДень Героев ОтечестваГосдума РФЕдиная РоссияКалужская областьОбщество
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