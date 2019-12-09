ЕР передала родственникам бойца Советской армии Ененкова его медальон

Ревенко вместе с руководителем "Волонтерской роты "Боевого братства" Антоном Демидовым передал медальон родственникам бойца в День героев Отечества. В пресс-службе ЕР уточнили, что крайне редко удается доподлинно установить владельцев вещей, найденных при поисковых работах, а также найти родственников и передать им эти вещи. Случай Ененкова - один из немногих, уточнили в пресс-службе.

"Сегодня мы передаем медальон Алексея Андреевича Ененкова, найденный поисковиками ("Волонтерской роты") в Калужской области, его родственникам. Символично, что происходит это в День героев Отечества. Двадцать шесть миллионов погибших, из них порядка 4 миллионов - пропавших без вести. Говорят, что война не окончена до тех пор, пока земле не предан последний погибший солдат", - цитирует Ревенко пресс-служба ЕР.

В свою очередь, руководитель "Волонтерской роты" Демидов отметил, что современное поколение осознает ответственность за Россию и берет в этом пример с героев страны.

"Мы - благодарное поколение и чувствуем ответственность за страну. И мы ориентируемся на этих героев. Мы - добровольцы. Добровольчество - это очень важный аспект жизни молодого человека", - отметил Демидов.