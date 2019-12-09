Поклонская предложила пересмотреть западные принципы прав человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила пересмотреть западные принципы реализации прав человека, которых, по ее словам, уже не достаточно для современного мира.

Поклонская находится с рабочим визитом в Индии , где приняла участие в конференции стран БРИКС, посвящённой 72-му международному дню прав человека.

"Я призываю зафиксировать новые принципы реализации прав человека в глобальном мире: мир не может быть достигнут с помощью войны; безопасность не может быть обеспечена с помощью нападения; правду нельзя искать, используя ложь, а помимо прав, у человека есть обязанности и главная из них - постоянно сомневаться в своей правоте", - сказала РИА Новости Поклонская.

По ее словам, сегодня в мире доминируют принципы реализации прав человека, разработанные западной цивилизацией более трехсот лет назад.

"Молодое поколение уже сейчас говорит о том, что им не достаточно тех прав, которые были сформулированы более 300 лет назад и традиционно считаются нормативными для мирового сообщества. Например, новое поколение человечества хочет чистую планету, а не право лечиться от заболеваний, которые вызываются плохой экологией", - сказала Поклонская.

По ее мнению, новые принципы реализации прав человека в глобальном мире могут выработать страны БРИКС.