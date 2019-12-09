Поклонская предложила пересмотреть западные принципы прав человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила пересмотреть западные принципы реализации прав человека, которых, по ее словам, уже не достаточно для современного мира.
Поклонская находится с рабочим визитом в Индии, где приняла участие в конференции стран БРИКС, посвящённой 72-му международному дню прав человека.
"Я призываю зафиксировать новые принципы реализации прав человека в глобальном мире: мир не может быть достигнут с помощью войны; безопасность не может быть обеспечена с помощью нападения; правду нельзя искать, используя ложь, а помимо прав, у человека есть обязанности и главная из них - постоянно сомневаться в своей правоте", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, сегодня в мире доминируют принципы реализации прав человека, разработанные западной цивилизацией более трехсот лет назад.
"Молодое поколение уже сейчас говорит о том, что им не достаточно тех прав, которые были сформулированы более 300 лет назад и традиционно считаются нормативными для мирового сообщества. Например, новое поколение человечества хочет чистую планету, а не право лечиться от заболеваний, которые вызываются плохой экологией", - сказала Поклонская.
4 декабря, 15:22Поклонская назвала позицию Токаева по Крыму смелой
По ее мнению, новые принципы реализации прав человека в глобальном мире могут выработать страны БРИКС.
"Россия, Бразилия, Китай, Индия и Южно-Африканская Республика - страны достаточно разные в культурном, социальном и политическом отношении. Достаточно разные для того, чтобы всесторонне переосмыслить опыт старой Европы и, возможно, предложить новые подходы к реализации прав человека", - подчеркнула депутат.