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Зеленский оконфузился на встрече "нормандской четверки"
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РИА Новости

Зеленский оконфузился на встрече "нормандской четверки"

21:52 09.12.2019 (обновлено: 22:04 09.12.2019)
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На "нормандском саммите" в Париже президент России Владимир Путин жестом "развернул" украинского коллегу Владимира Зеленского в сторону фотографов.
В начале встречи президент Украины перепутал места за столом, едва не сев на стул российского лидера. Затем Зеленский открыл папку с документами, сидя спиной к камере. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон указал ему рукой, что сзади стоят журналисты. Украинский лидер не сразу понял, что от него хотят. Тогда президент России попросил его повернуться. После этого Зеленский улыбнулся в камеру.
"Нормандский формат" переговоров существует с июня 2014 года, когда лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов между министрами иностранных дел.
В феврале 2015 года "четверка" подписала Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и другие шаги, регламентирующие примирение сторон, однако боевые действия продолжаются до сих пор.
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Эммануэль МакронВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВладимир ПутинФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
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да нет, он ему сказал: "Обернись, видишь рояль стоит?"
9 декабря, 22:13
Наталья Балашова
8430012
По-английски не бельмеса, только русский и спасает от полнейшего фиаско.
9 декабря, 22:18
MYMake Yellowstone Great Again
3250002
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