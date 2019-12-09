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В Париже проходит встреча Путина и Зеленского
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РИА Новости

В Париже проходит встреча Путина и Зеленского

21:51 09.12.2019 (обновлено: 23:07 09.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. Первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского проходит в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры лидеров двух стран проходят после саммита в "нормандском формате". Самое пристальное внимание СМИ приковано именно к этой двусторонней встрече. Лидеры прежде еще не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.
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Протокол отвел на встречу порядка 45 минут, однако, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, разговор не ограничен временными рамками.
В Кремле считают важным обсудить на встрече реализацию Минских соглашений. Ушаков не стал уточнять, будет ли на переговорах фигурировать газовая тематика. Тем не менее министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер принимают участие во встрече наряду с помощниками президента Владиславом Сурковым, Юрием Ушаковым, главой МИД Сергеем Лавровым и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.
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"Избегать Путина". Как Украина проводила Зеленского на саммит в Париж
Ранее Песков сообщил, что на встрече могут затронуть газовую тему, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне. Крым российская сторона обсуждать в любом формате не считает возможным.
Переговоры между лидерами "четверки" стали возможны после принятия Киевом формулы Штайнмайера и разведения сил в районе Станицы Луганской, а также населенных пунктов Золотое и Петровское.
Первая встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины состоялась 6 июня 2014 года, позднее этот формат стал называться "нормандским". Важнейшей встречей "квартета" считается саммит в Минске в феврале 2015 года, где и были закреплены минские договоренности.
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Минские соглашения
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"Нормандский" саммит в Париже"Нормандская четверка"Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаПарижВ мире
Популярные комментарии
А со стороны Зеленского кто участвует? Лысый Жека из Квартала-95?
9 декабря, 21:54
MYMake Yellowstone Great Again
24360014
Дипломатические протоколы, к чему время тратить на пешку с Окраины, всё равно решение принимается Госдепом США, напрямую и нужно с ними говорить. Хотя что говорить пошли вон от нашей границы и весь разговор. Американцы понимают только дело а не слова, ракеты нужно на Кубе поставить и на Окраине будет порядок через 24 часа.
9 декабря, 22:33
vadimbelomor
1210015
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