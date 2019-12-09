В Париже проходит встреча Путина и Зеленского

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. Первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина Владимира Зеленского проходит в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

Переговоры лидеров двух стран проходят после саммита в "нормандском формате" . Самое пристальное внимание СМИ приковано именно к этой двусторонней встрече. Лидеры прежде еще не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.

Протокол отвел на встречу порядка 45 минут, однако, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, разговор не ограничен временными рамками.

В Кремле считают важным обсудить на встрече реализацию Минских соглашений. Ушаков не стал уточнять, будет ли на переговорах фигурировать газовая тематика. Тем не менее министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер принимают участие во встрече наряду с помощниками президента Владиславом Сурковым, Юрием Ушаковым, главой МИД Сергеем Лавровым и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

Ранее Песков сообщил, что на встрече могут затронуть газовую тему, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне. Крым российская сторона обсуждать в любом формате не считает возможным.

Переговоры между лидерами "четверки" стали возможны после принятия Киевом формулы Штайнмайера и разведения сил в районе Станицы Луганской, а также населенных пунктов Золотое и Петровское.