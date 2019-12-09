Водовод и два ФАПа сданы в Тляратинском районе Дагестана

"Со следующего года мы планируем увеличить количество таких объектов. Мы будем строить больницы, спортзалы, школы, детские сады. Наша задача – сделать так, чтобы люди в селе жили как минимум не хуже, чем в городе", – привели в пресс-службе слова главы регионального Минсельхозпрода Абзагира Гусейнова.