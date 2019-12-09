Водовод и два ФАПа сданы в Тляратинском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 9 дек – РИА Новости. Два фельдшерско-акушерских пункта и новый водовод открылись в один день в Тляратинском районе Дагестана, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.
Как отметили в пресс-службе, в настоящее время на территории региона реализуется инициированный главой республики Владимиром Васильевым приоритетный проект "Мой Дагестан – моя вода", предусматривающий обеспечение качественной водой населенных пунктов в муниципальных образованиях.
На реализацию проекта в 2019 году из республиканского бюджета направлено порядка 2 миллиардов рублей, что стало возможным благодаря увеличению на 20% налоговых поступлений. Вложения в усовершенствование систем водоснабжения позволят улучшить обеспечение водой свыше 500 тысяч жителей сельских территорий.
"Со следующего года мы планируем увеличить количество таких объектов. Мы будем строить больницы, спортзалы, школы, детские сады. Наша задача – сделать так, чтобы люди в селе жили как минимум не хуже, чем в городе", – привели в пресс-службе слова главы регионального Минсельхозпрода Абзагира Гусейнова.
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