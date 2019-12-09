РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-09T21:42+0300
https://ria.ru/20191209/1562185979.html
Водовод и два ФАПа сданы в Тляратинском районе Дагестана
https://cdn22.img.ria.ru/images/155793/83/1557938318_0:139:1024:715_1036x0_80_0_0_6944b46d80c8ea6ae1dc3eb47c94b37c.jpg
РИА Новости

Водовод и два ФАПа сданы в Тляратинском районе Дагестана

21:42 09.12.2019
7
© Фото : Министерство здравоохранения Красноярского краяФельдшерско-акушерский пункт
Фельдшерско-акушерский пункт
© Фото : Министерство здравоохранения Красноярского края
МАХАЧКАЛА, 9 дек – РИА Новости. Два фельдшерско-акушерских пункта и новый водовод открылись в один день в Тляратинском районе Дагестана, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.
Как отметили в пресс-службе, в настоящее время на территории региона реализуется инициированный главой республики Владимиром Васильевым приоритетный проект "Мой Дагестан – моя вода", предусматривающий обеспечение качественной водой населенных пунктов в муниципальных образованиях.
Врио главы Дагестана Владимир Васильев во время церемонии представления в Махачкале. 5 октября 2017
5 декабря, 18:50Республика Дагестан
В пригородном поселке Махачкалы построят поликлинику
На реализацию проекта в 2019 году из республиканского бюджета направлено порядка 2 миллиардов рублей, что стало возможным благодаря увеличению на 20% налоговых поступлений. Вложения в усовершенствование систем водоснабжения позволят улучшить обеспечение водой свыше 500 тысяч жителей сельских территорий.
"Со следующего года мы планируем увеличить количество таких объектов. Мы будем строить больницы, спортзалы, школы, детские сады. Наша задача – сделать так, чтобы люди в селе жили как минимум не хуже, чем в городе", – привели в пресс-службе слова главы регионального Минсельхозпрода Абзагира Гусейнова.

Другие новости региона читайте здесь>>

000000
Обсудить 0
Республика ДагестанВладимир ВасильевДагестанОбщество
Рекомендуем
Дети на уроке в школе дагестанского села
Васильев: в Дагестане стоит задача обеспечить учителями сельские школы
Исторический парк Россия - моя история в Махачкале
Васильев: Дагестан реализует турпроект по примеру "Золотого кольца"
Мост через реку Волга в городе Твери
В Верхневолжье в 2020 году создадут экотехнопарк
Стекла, выбитые в результате прорыва паропровода на территории завода пивоваренной компании Балтика в Санкт-Петербурге
"ТЭК СПб" заменит участок паропровода у завода "Балтика"
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Николаев: Якутия будет участвовать в развитии Арктической зоны
Тигровые полосы на поверхности спутника Сатурна Энцелада делают его не похожим ни на одно планетное тело в Солнечной системе
Ученые выяснили, как образовались тигровые полосы на Энцеладе
Вид на Театральную площадь Краснодара
Кубань отчиталась о работе по формированию комфортной городской среды
Дети отдыхают в одном из парков в Сочи
Нацпроект "Демография" реализован на Кубани почти на 93%
Взятка
На Северном Кавказе за год из-за коррупции уволили 90 чиновников
Полиция у здания посольства РФ в Афинах
В Афинах подорвали автомобиль директора тюремной больницы
Вид на столицу Косово - Приштину
Жительницу Косово и двух ее дочерей обвинили во вступлении в ИГ*
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
Минприроды хочет обязать регионы тушить все лесные пожары
Остров Ольхон на озере Байкал
Медведев раскритиковал темпы ремонта очистных сооружений на Байкале
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Мосгорсуд оставил Шестуна в СИЗО
Эскиз космического корабля Crew Dragon
СМИ: SpaceX надеется отправить к МКС корабль с экипажем в феврале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36Правительству предложили два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
03:25Зеленский оценил переговоры с Путиным
03:24Зеленский: вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять
03:20Путин рассказал, зачем собираются лидеры "Нормандской четверки"
Лента новостейМолния