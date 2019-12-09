Васильев: Дагестан реализует турпроект по примеру "Золотого кольца"

МАХАЧКАЛА, 9 дек – РИА Новости. Дагестан в 2019 году начал реализацию туристического проекта, который объединил бы основные достопримечательные места республики маршрутом по примеру "Золотого кольца", сообщил журналистам в Махачкале глава Дагестана Владимир Васильев.
Васильев принял участие в медиавстрече с участием полпреда президента РФ в СКФО Александра Матовникова, а также руководителей регионов округа, на которой, в частности, обсуждалась тема создания туристического кластера на Северном Кавказе.
"Мы назвали проект "Легенды Дагестана" и пошли по пути создания модульно-шатровых систем – туристических хабов. В ряде районов они уже открыты: там созданы первоочередные условия для туристов, то есть возможность перекусить, позвонить, приобрести местную экологически чистую продукцию, где-то и сувениры. Первый опыт показывает, что это правильный подход. Мы можем направить туристический поток по местам мастеров и ремесленников, обеспечив условия для отдыха и торговли", - приводит слова Васильева его пресс-служба.
Васильев добавил, что начата совместная работа с профсоюзами и дагестанским парламентом по предложениям, касающимся привлечения в республику туристов не только во время курортного сезона.
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