РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T21:24+0300
https://ria.ru/20191209/1562185353.html
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
https://cdn21.img.ria.ru/images/156157/54/1561575457_0:287:3064:2010_1036x0_80_0_0_5edab9cf89297937ea4d72c6da5220ed.jpg
РИА Новости

Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

21:22 09.12.2019 (обновлено: 21:24 09.12.2019)
10962
© РИА Новости / Сергей МамонтовИрина Голосная в суде
Ирина Голосная в суде
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Голосную Ирину Геннадьевну от должности заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ее просьбе", — говорится в документе.
СК РФ обвинял Голосную в том, что именно ее злоупотребление полномочиями позволило пивоварам из некоего ООО "Альфа-групп" избежать уплаты налогов на 58 миллионов рублей. Уголовное дело, однако, в конце концов закрыла прокуратура, уличив следствие в нарушении Уголовно-процессуального кодекса.
Позднее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что еще одно уголовное дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов фирмой, фигурирующей в криминальной истории с участием Голосной.
Избрание меры пресечения заместителю руководителя Росалкогольрегулирования Ирине Голосной в Пресненском районном суде
26 ноября, 19:22
Источник сообщил о новом деле, связанном с историей с Ириной Голосной
3872123
Обсудить 5
Следственный комитет РФИрина ГолоснаяДмитрий МедведевРосалкогольрегулированиеПолитика
Рекомендуем
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
В Казани
Казанская школа устроила корпоратив в ОАЭ за счет родителей учеников
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В Париже проходит встреча Путина и Зеленского
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже завершилась
Путин попросил Зеленского повернуться для совместного фото
Зеленский оконфузился на встрече "нормандской четверки"
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским
Скриншот видео съемки рождественско-социального граффити от Бэнкси в Великобритании
Бэнкси нарисовал рождественско-социальное граффити в Бирмингеме
Президент Украины Владимир Зеленский прибывает в Елисейский дворец в Париже. 9 декабря 2019
Зеленский прибыл на "нормандский" саммит на обычной легковушке
Высокий суд Лондона
Верховный суд Британии выслушал аргументы России по долгу Украины
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о "милитаризации" Крыма
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В Кремле рассказали, как проходит "нормандский саммит"
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян рассказала, у кого больше шансов стать президентом США
Высокий суд правосудия Англии
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 миллиарда
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Песков прокомментировал перенос встречи Путина и Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36Правительству предложили два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
03:25Зеленский оценил переговоры с Путиным
03:24Зеленский: вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять
03:20Путин рассказал, зачем собираются лидеры "Нормандской четверки"
Лента новостейМолния