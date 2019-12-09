Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

"Освободить Голосную Ирину Геннадьевну от должности заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ее просьбе", — говорится в документе.

Позднее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что еще одно уголовное дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов фирмой, фигурирующей в криминальной истории с участием Голосной.