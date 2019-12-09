Слуцкий считает, что "нормандский саммит" вряд ли пройдет впустую

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя проходящую в Париже встречу "нормандской четверки", заявил, что сложно предположить, что она пройдёт впустую, однако ждать прорыва не стоит.
"Я думаю, что надо быть реалистом, какого-либо прорыва не произойдёт. Но ещё раз почувствовать реалии, которые сегодня происходят на юго-востоке Украины, что там происходит и каким образом нужно добиваться пошагового прогресса в исполнении минских договорённостей, думаю, что здесь президенты могут почувствовать настроения друг друга, достичь некоторого ощутимого прогресса", - заявил Слуцкий в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос, есть ли предпосылки к тому, что лидерам удастся о чем-либо договориться.
Также депутат отметил важность именно личной встречи, поскольку телефонные разговоры и встречи "на ногах" совершенно отличаются от переговоров в таком формате.
Кроме того, по мнению Слуцкого, каждый из четырёх лидеров "хочет внести весомый вклад в урегулирование конфликта в Донбассе".
Все четверо хотели этого саммита, и сложно предположить, что он пройдёт впустую. Я хотел бы без утопий тут предположить, что он, наверное, даст некий результат, даст возможность почувствовать и что реально происходит на юго-востоке Украины, прийти к единому пониманию.