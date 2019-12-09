Слуцкий считает, что "нормандский саммит" вряд ли пройдет впустую

Все четверо хотели этого саммита, и сложно предположить, что он пройдёт впустую. Я хотел бы без утопий тут предположить, что он, наверное, даст некий результат, даст возможность почувствовать и что реально происходит на юго-востоке Украины, прийти к единому пониманию.