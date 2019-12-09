РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T21:19+0300
https://ria.ru/20191209/1562185319.html
Слуцкий считает, что "нормандский саммит" вряд ли пройдет впустую
https://cdn25.img.ria.ru/images/156146/86/1561468677_0:160:3143:1928_1036x0_80_0_0_9c1148a8ef377af6c097cb2f014f569b.jpg
РИА Новости

Слуцкий считает, что "нормандский саммит" вряд ли пройдет впустую

21:19 09.12.2019
628
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя проходящую в Париже встречу "нормандской четверки", заявил, что сложно предположить, что она пройдёт впустую, однако ждать прорыва не стоит.
"Я думаю, что надо быть реалистом, какого-либо прорыва не произойдёт. Но ещё раз почувствовать реалии, которые сегодня происходят на юго-востоке Украины, что там происходит и каким образом нужно добиваться пошагового прогресса в исполнении минских договорённостей, думаю, что здесь президенты могут почувствовать настроения друг друга, достичь некоторого ощутимого прогресса", - заявил Слуцкий в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос, есть ли предпосылки к тому, что лидерам удастся о чем-либо договориться.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вчера, 13:24
На Украине назвали "нормандский саммит" дипломатическим наступлением
Также депутат отметил важность именно личной встречи, поскольку телефонные разговоры и встречи "на ногах" совершенно отличаются от переговоров в таком формате.
Кроме того, по мнению Слуцкого, каждый из четырёх лидеров "хочет внести весомый вклад в урегулирование конфликта в Донбассе".

Все четверо хотели этого саммита, и сложно предположить, что он пройдёт впустую. Я хотел бы без утопий тут предположить, что он, наверное, даст некий результат, даст возможность почувствовать и что реально происходит на юго-востоке Украины, прийти к единому пониманию.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
глава комитета Госдумы по международным делам
Участники акции Нет капитуляции! на площади Независимости в Киеве
Вчера, 08:00
"Избегать Путина". Как Украина проводила Зеленского на саммит в Париж
040107
Обсудить 0
"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация на УкраинеЛеонид СлуцкийГосдума РФПарижУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Лидеры "нормандской четверки" обсуждают совместный документ
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В Кремле рассказали, как проходит "нормандский саммит"
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
"Нормандский" саммит продолжится после встречи Зеленского и Путина
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Переговоры Путина с Зеленским завершились
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Песков прокомментировал перенос встречи Путина и Зеленского
Путин попросил Зеленского повернуться для совместного фото
Зеленский оконфузился на встрече "нормандской четверки"
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже завершилась
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В Париже проходит встреча Путина и Зеленского
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским
Демонтаж фортификационных сооружений в ДНР
В ЛНР заявили о раскрытии агентурной сети украинских спецслужб
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин и Зеленский пожали друг другу руки
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян рассказала, у кого больше шансов стать президентом США
Дом в Донбассе, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
Силовики открыли огонь после начала встречи в Париже, заявили в ЛНР
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков сообщил о "хорошей" атмосфере на встрече "нормандской четверки"
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
На Украине заявили, что переговоры в Париже прошли очень успешно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36Правительству предложили два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
03:25Зеленский оценил переговоры с Путиным
03:24Зеленский: вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять
03:20Путин рассказал, зачем собираются лидеры "Нормандской четверки"
Лента новостейМолния