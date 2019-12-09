В Москве электрички насмерть сбили двоих людей

"В районе станции Вешняки Казанского направления Московской железной дороги электропоездом сообщением Москва - 47-км смертельно травмирован мужчина (на вид 50-55 лет). В том же месте примерно в то же время другим электропоездом сообщением 47-км - Москва смертельно травмирован молодой человек (на вид 20-25 лет)", - говорится в сообщении.