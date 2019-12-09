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В Москве электрички насмерть сбили двоих людей
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РИА Новости

В Москве электрички насмерть сбили двоих людей

21:14 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный перегон между станциями "Покровское-Стрешнево" и "Тушино"
Железнодорожный перегон между станциями Покровское-Стрешнево и Тушино
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Электрички сбили двоих людей около станции Вешняки в Москве, оба пострадавших погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления полиции на транспорте по ЦФО.
"В районе станции Вешняки Казанского направления Московской железной дороги электропоездом сообщением Москва - 47-км смертельно травмирован мужчина (на вид 50-55 лет). В том же месте примерно в то же время другим электропоездом сообщением 47-км - Москва смертельно травмирован молодой человек (на вид 20-25 лет)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в обоих случаях, по предварительной информации, граждане переходили железнодорожные пути перед приближающимся поездом. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются личности погибших и обстоятельства произошедшего.
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