"Корона", "Барри" и "Дрянь" номинированы на "Золотой глобус"

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Сериалы "Корона", "Утреннее шоу", "Наследники", "Большая маленькая ложь" и "Убивая Еву" номинированы на Сериалы "Корона", "Утреннее шоу", "Наследники", "Большая маленькая ложь" и "Убивая Еву" номинированы на "Золотой глобус" в категории "лучший драматический сериал", сообщила в понедельник учредитель награды Ассоциация иностранной прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Association, HFPA).

За награду в категории "лучший комедийный сериал" будут бороться "Барри" (HBO), "Дрянь" (Amazon), "Удивительная миссис Мейзел" (Amazon), "Метод Комински" (Netflix) и "Политик" (Netflix).

В категории коротких сериалов номинации на "Золотой глобус" удостоены "Уловка-22", "Чернобыль", "Фосси/Вердон", "Самый громкий голос" и "Невероятное".

За лучшие актерские женские работы в драматическом сериале номинированы Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун ("Утреннее шоу"), Николь Кидман ("Большая маленькая ложь"), Оливия Колман ("Корона") и Джоди Комер ("Убивая Еву"). Борьба за звание лучшего актера в драматическом сериале развернется между Брайаном Коксом ("Наследники"), Китом Харингтоном ("Игра Престолов"), Рами Малеком ("Мистер Робот"), Тобайасом Мензисом ("Корона") и Билли Портером ("Поза").

За главные женские роли в комедийных сериалах на "Золотой глобус" номинированы Кристина Эплгейт ("Мертв для меня") , Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел"), Кирстен Данст ("Как стать Богом в Центральной Флориде"), Наташа Лайонн ("Матрешка") и Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь"). В категории "лучшая мужская роль в комедийном сериале" представлены Майкл Дуглас ("Метод Комински"), Билл Хейдер ("Барри"), Бен Платт ("Политик") , Пол Радд ("Жизнь с самим собой") и Рами Юссеф ("Рами").

По итогам объявленных номинаций, лидерство по их числу получил стриминговый сервис Netflix, у него 17 шансов на "Золотой глобус", в том числе четыре – за звание лучшего фильма года, на награду в различных категориях также претендуют четыре сериала производства Netflix. Второе место по числу номинаций (15) занял канал HBO.