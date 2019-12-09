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Культура
2019-12-09T21:06+0300
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"Корона", "Барри" и "Дрянь" номинированы на "Золотой глобус"
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РИА Новости

"Корона", "Барри" и "Дрянь" номинированы на "Золотой глобус"

21:06 09.12.2019
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© Left Bank Pictures (2016 – ...)Кадр из фильма "Корона"
Кадр из фильма Корона
© Left Bank Pictures (2016 – ...)
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Сериалы "Корона", "Утреннее шоу", "Наследники", "Большая маленькая ложь" и "Убивая Еву" номинированы на "Золотой глобус" в категории "лучший драматический сериал", сообщила в понедельник учредитель награды Ассоциация иностранной прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Association, HFPA).
За награду в категории "лучший комедийный сериал" будут бороться "Барри" (HBO), "Дрянь" (Amazon), "Удивительная миссис Мейзел" (Amazon), "Метод Комински" (Netflix) и "Политик" (Netflix).
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В категории коротких сериалов номинации на "Золотой глобус" удостоены "Уловка-22", "Чернобыль", "Фосси/Вердон", "Самый громкий голос" и "Невероятное".
За лучшие актерские женские работы в драматическом сериале номинированы Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун ("Утреннее шоу"), Николь Кидман ("Большая маленькая ложь"), Оливия Колман ("Корона") и Джоди Комер ("Убивая Еву"). Борьба за звание лучшего актера в драматическом сериале развернется между Брайаном Коксом ("Наследники"), Китом Харингтоном ("Игра Престолов"), Рами Малеком ("Мистер Робот"), Тобайасом Мензисом ("Корона") и Билли Портером ("Поза").
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За главные женские роли в комедийных сериалах на "Золотой глобус" номинированы Кристина Эплгейт ("Мертв для меня") , Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел"), Кирстен Данст ("Как стать Богом в Центральной Флориде"), Наташа Лайонн ("Матрешка") и Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь"). В категории "лучшая мужская роль в комедийном сериале" представлены Майкл Дуглас ("Метод Комински"), Билл Хейдер ("Барри"), Бен Платт ("Политик") , Пол Радд ("Жизнь с самим собой") и Рами Юссеф ("Рами").
По итогам объявленных номинаций, лидерство по их числу получил стриминговый сервис Netflix, у него 17 шансов на "Золотой глобус", в том числе четыре – за звание лучшего фильма года, на награду в различных категориях также претендуют четыре сериала производства Netflix. Второе место по числу номинаций (15) занял канал HBO.
Награда "Золотой глобус" вручается ежегодно более чем в 20 номинациях за достижения в кино и на телеэкране. Очередная 77-я церемония вручения "Золотого глобуса" пройдет в Лос-Анджелесе 5 января.
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КультураЗолотой глобусЛос-Анджелес
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