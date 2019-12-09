Верховный суд Британии выслушал аргументы России по долгу Украины

ЛОНДОН, 9 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Россия в понедельник представила в Верховном суде Великобритании свои аргументы по делу о долге Украины на 3 миллиарда долларов, слушания продлятся до 12 декабря, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судебные слушания, на которых председательствуют пятеро судей, начались с выступления юридической компании The Law Debenture Trust Corporation, представляющей интересы России.

Королевский адвокат Марк Ховард изложил доводы РФ, оспаривая решение апелляционного суда, который в сентябре прошлого года отправил дело по долгу Украины на рассмотрение по полной процедуре. Согласно решению Апелляционного суда, аргумент Украины о том, что выпуск еврооблигаций был осуществлен под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Ожидается, что во вторник свои аргументы представит украинская сторона, которая направила в Верховный суд апелляцию по трем вердиктам, вынесенным в пользу РФ.

"В ближайшие дни суд выслушает аргументы сторон, а решение по делу, скорее всего, будет вынесено позже", - сказал РИА Новости представитель юридической компании, представляющей интересы одной из сторон.

Апелляционный суд Англии в сентябре вынес решение по апелляции, поданной Украиной на решение Высокого суда Лондона, который обязал страну погасить задолженность и выплатить проценты по облигационному займу, приобретенному Россией за счет средств ФНБ. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам. При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от других трех аргументов, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

По мнению Минфина России, четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса. По этой причине 26 октября 2018 года компания The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы Российской Федерации как единственного владельца указанного выпуска еврооблигаций Украины, по поручению Минфина России подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по четвертому доводу Украины.