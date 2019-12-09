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2019-12-09T20:56+0300
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Стало известно, когда шоу "Голос" начнет выходить в прямом эфире
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РИА Новости

Стало известно, когда шоу "Голос" начнет выходить в прямом эфире

20:55 09.12.2019 (обновлено: 20:56 09.12.2019)
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© Канал "The Voice Kids Russia/Голос Дети" на YoutubeФинал шестого сезона шоу "Голос.Дети"
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
© Канал "The Voice Kids Russia/Голос Дети" на Youtube
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Прямые эфиры восьмого сезона проекта "Голос" стартуют на Первом канале 20 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.
"Двадцатого декабря в 21.30 по московскому времени на Первом стартуют прямые эфиры восьмого сезона вокального суперпроекта "Голос". Теперь судьбу участников будут решать не только наставники, но и телезрители. А в финале лишь зрительское голосование определит сильнейшего вокалиста сезона", - говорится в сообщении.
В четвертьфинал через "сито нокаутов", по данным пресс-службы, пройдут по три исполнителя в каждой из команд. Наставники оценят их выступления, распределив между ними 20%, 30% и 50% своих голосов.
"Затем эти баллы будут суммированы с голосами зрителей. В полуфинал выйдут двое вокалистов из каждой команды, набравших больше всего голосов. Там наставники команд вновь разделят между своими подопечными условные 100% голосов в пропорции 60% и 40%. И вновь баллы будут суммированы с результатами зрительского голосования", - говорится в сообщении.
В финал проекта, как отметили в пресс-службе, попадут лишь четыре исполнителя – сильнейшие в своих командах.
"Зрительское голосование проводится по схеме "1 этап - 1 голос", которая применялась в финале 2-го сезона проекта "Голос 60+". Доход от голосования, как всегда, будет направлен на благотворительные цели", - отмечается в сообщении.
Наставники восьмого сезона шоу Голос Сергей Шнуров и Константин Меладзе
7 декабря, 12:01Культура
Меладзе раскритиковал Шнурова, как наставника на шоу "Голос"
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