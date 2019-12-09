Стало известно, когда шоу "Голос" начнет выходить в прямом эфире

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Прямые эфиры восьмого сезона проекта "Голос" стартуют на Первом канале 20 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.

"Двадцатого декабря в 21.30 по московскому времени на Первом стартуют прямые эфиры восьмого сезона вокального суперпроекта "Голос". Теперь судьбу участников будут решать не только наставники, но и телезрители. А в финале лишь зрительское голосование определит сильнейшего вокалиста сезона", - говорится в сообщении.

В четвертьфинал через "сито нокаутов", по данным пресс-службы, пройдут по три исполнителя в каждой из команд. Наставники оценят их выступления, распределив между ними 20%, 30% и 50% своих голосов.

"Затем эти баллы будут суммированы с голосами зрителей. В полуфинал выйдут двое вокалистов из каждой команды, набравших больше всего голосов. Там наставники команд вновь разделят между своими подопечными условные 100% голосов в пропорции 60% и 40%. И вновь баллы будут суммированы с результатами зрительского голосования", - говорится в сообщении.

В финал проекта, как отметили в пресс-службе, попадут лишь четыре исполнителя – сильнейшие в своих командах.