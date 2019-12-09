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Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
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РИА Новости

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

20:54 09.12.2019
51597
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян дала свой прогноз относительно следующих выборов президента России.
"Мой прогноз — что следующим президентом России, как мне кажется, исходя из его же собственных так или иначе выступлений, что следующим президентом России не будет Путин Владимир Владимирович. Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника. А дальше, как он опять же любит повторять, народ будет выбирать", — сказала Симоньян в эфире радио "Комсомольская правда".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце октября заявлял, что в Кремле не думают о преемнике главы государства, идет напряженная работа, а до выборов еще далеко.
Сам Путин ранее рассказал, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике, но решающее слово в этом вопросе принадлежит избирателям.
Полномочия российского президента истекут в 2024 году. Владимир Путин, согласно Конституции, не сможет участвовать в следующих президентских выборах.
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
24 октября, 12:03
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
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телеканал RTРоссия сегодняМаргарита СимоньянВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Преемником будет Владислав Сурков,а лучше всего для России парламентская республика в которой премьер-министром станет Владимир Путин.
9 декабря, 21:13
ddokshin
18511367
sm.v.2012 Если бы от наших голосов на выборах что то зависело-нас бы на них не пускали.
9 декабря, 21:40
ssm.v.2012
41421531
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