Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина , направленном в регионы.

"Мониторинг ситуации с реализацией реформы обращения с твердыми коммунальными отходами показывает, что в ряде субъектов РФ возникла критическая ситуация. Минприроды фиксирует существенный риск прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям", - говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что велик риск банкротства региональных операторов, а собираемость платежей за ТКО с юридических лиц не удается повысить более чем на 70%.

Минприроды предлагает развернуть информационную кампанию по повышению собираемости платежей, обязать бюджетные учреждения покрыть долги, а также привести в порядок контейнерные площадки.

Кроме того, ведомство не против рассмотреть возможность компенсации для региональных операторов и переоценки нормативов накопления ТКО.