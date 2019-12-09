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Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса
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РИА Новости

Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса

20:46 09.12.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБульдозер на полигоне твердых бытовых отходов возле Каменска-Уральского Свердловской области.
Бульдозер на полигоне твердых бытовых отходов возле Каменска-Уральского Свердловской области.
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.
"Мониторинг ситуации с реализацией реформы обращения с твердыми коммунальными отходами показывает, что в ряде субъектов РФ возникла критическая ситуация. Минприроды фиксирует существенный риск прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям", - говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что велик риск банкротства региональных операторов, а собираемость платежей за ТКО с юридических лиц не удается повысить более чем на 70%.
Минприроды предлагает развернуть информационную кампанию по повышению собираемости платежей, обязать бюджетные учреждения покрыть долги, а также привести в порядок контейнерные площадки.
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Кроме того, ведомство не против рассмотреть возможность компенсации для региональных операторов и переоценки нормативов накопления ТКО.
В Минприроды уточнили регионы, где могут возникнуть проблемы с обращением ТКО. Это Алтайский край, Красноярский край, Вологодская, Курская, Магаданская, Новгородская, Новосибирская, Томская, Челябинская области, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Тува, Кабардино-Балкария.
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Новости - ЭкологияМинистерство природных ресурсов и экологии РФДмитрий КобылкинРоссияОбщество
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