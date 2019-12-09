Жительницу Косово и двух ее дочерей обвинили во вступлении в ИГ*

БЕЛГРАД, 9 дек – РИА Новости. Специальная прокуратура самопровозглашенной республики Специальная прокуратура самопровозглашенной республики Косово обвинила местную жительницу и двух ее дочерей в членстве в террористической группировке "Исламское государство" * в Сирии.

Надзорный орган сообщил, что все трое обвиняемых участвовали в деятельности террористической организации, после того как отправились в Сирию и вступили в ряды ИГ*. На Ближний Восток часть семьи отправилась вслед за мужем одной из дочерей.

"Одна из дочерей со своим мужем 4 ноября 2014 года поехала через нынешнюю Северную Македонию и Турцию так же, как и ее сестра. Их мать с двумя своими сыновьями отправилась в Сирию через аэропорт Приштины и Турцию", — говорится в сообщении спецпрокуратуры.

Уточняется, что женщины в Сирии регулярно получали деньги от ИГ* за "оказание логистической поддержки". После поражения террористов косоварки сдались курдским силам и были депортированы в Приштину 24 мая этого года.



*Террористическая организация, запрещенная в России



Суд самопровозглашенной республики Косово в Приштине приговорил шесть человек к 25 с лишним годам тюремного заключения за подготовку терактов против международного контингента KFOR, сербских церквей и дискотек на территории края.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.