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Жительницу Косово и двух ее дочерей обвинили во вступлении в ИГ*
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РИА Новости

Жительницу Косово и двух ее дочерей обвинили во вступлении в ИГ*

20:34 09.12.2019 (обновлено: 20:36 09.12.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид на столицу Косово - Приштину
Вид на столицу Косово - Приштину
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 9 дек – РИА Новости. Специальная прокуратура самопровозглашенной республики Косово обвинила местную жительницу и двух ее дочерей в членстве в террористической группировке "Исламское государство"* в Сирии.
Надзорный орган сообщил, что все трое обвиняемых участвовали в деятельности террористической организации, после того как отправились в Сирию и вступили в ряды ИГ*. На Ближний Восток часть семьи отправилась вслед за мужем одной из дочерей.
"Одна из дочерей со своим мужем 4 ноября 2014 года поехала через нынешнюю Северную Македонию и Турцию так же, как и ее сестра. Их мать с двумя своими сыновьями отправилась в Сирию через аэропорт Приштины и Турцию", — говорится в сообщении спецпрокуратуры.
Уточняется, что женщины в Сирии регулярно получали деньги от ИГ* за "оказание логистической поддержки". После поражения террористов косоварки сдались курдским силам и были депортированы в Приштину 24 мая этого года.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Суд самопровозглашенной республики Косово в Приштине приговорил шесть человек к 25 с лишним годам тюремного заключения за подготовку терактов против международного контингента KFOR, сербских церквей и дискотек на территории края.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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Исламское государствоКосовоВ мире
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