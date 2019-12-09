В ЛНР заявили о раскрытии агентурной сети украинских спецслужб

"В ходе проведения мероприятий по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб на территории Луганской народной республики сотрудниками министерства государственной безопасности вскрыта агентурная сеть противника", - сказали в пресс-службе ведомства.

В МГБ заявили, что задержали жителя ЛНР Дмитрия Праваторова, который занимался шпионажем в пользу Киева и по заданию СБ Украины подбирал кандидатов на вербовку для сбора и передачи сведений военного характера, а также его пособницу Екатерину Котенко.