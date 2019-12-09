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В ЛНР заявили о раскрытии агентурной сети украинских спецслужб
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РИА Новости

В ЛНР заявили о раскрытии агентурной сети украинских спецслужб

20:29 09.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДемонтаж фортификационных сооружений в ДНР
Демонтаж фортификационных сооружений в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики раскрыли агентурную сеть Службы безопасности Украины, сообщили журналистам в понедельник в ведомстве.
"В ходе проведения мероприятий по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб на территории Луганской народной республики сотрудниками министерства государственной безопасности вскрыта агентурная сеть противника", - сказали в пресс-службе ведомства.
В МГБ заявили, что задержали жителя ЛНР Дмитрия Праваторова, который занимался шпионажем в пользу Киева и по заданию СБ Украины подбирал кандидатов на вербовку для сбора и передачи сведений военного характера, а также его пособницу Екатерину Котенко.
"Являясь женой военнослужащего Народной милиции ЛНР, Котенко занималась сбором и передачей сведений, составляющих государственную тайну", - добавили в МГБ.
Верховный Суд ЛНР приговорил Пивоварова и Котенко за шпионаж к 15 и 12 годам лишения свободы.
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