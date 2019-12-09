Дамасский университет запретил студентам традиционную арабскую одежду

ДАМАСК, 9 дек – РИА Новости. Руководство университета Дамаска в понедельник запретило студентам приходить на занятия в "неподобающей" одежде, в том числе в шортах и традиционном арабском одеянии.
"Просьба к охранникам университета не впускать студентов в несоответствующей образу студента Дамасского университета одежде: никабе, шортах, галабее, спортивной одежде и им подобных", - говорится в опубликованном радиостанцией Sham FM циркуляре, подписанном ректором университета Мухаммадом Кабакиби.
Никаб – женский головной убор, закрывающий почти все лицо, за исключением глаз. Галабея - это традиционная арабская мужская рубаха без воротника.