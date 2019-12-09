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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-09T20:27+0300
https://ria.ru/20191209/1562183640.html
Дамасский университет запретил студентам традиционную арабскую одежду
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РИА Новости

Дамасский университет запретил студентам традиционную арабскую одежду

20:27 09.12.2019
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© AP Photo / Fred Ernst, FileЖенщины в никабе
Женщины в никабе
© AP Photo / Fred Ernst, File
ДАМАСК, 9 дек – РИА Новости. Руководство университета Дамаска в понедельник запретило студентам приходить на занятия в "неподобающей" одежде, в том числе в шортах и традиционном арабском одеянии.
"Просьба к охранникам университета не впускать студентов в несоответствующей образу студента Дамасского университета одежде: никабе, шортах, галабее, спортивной одежде и им подобных", - говорится в опубликованном радиостанцией Sham FM циркуляре, подписанном ректором университета Мухаммадом Кабакиби.
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Никаб – женский головной убор, закрывающий почти все лицо, за исключением глаз. Галабея - это традиционная арабская мужская рубаха без воротника.
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