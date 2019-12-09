Дамасский университет запретил студентам традиционную арабскую одежду

Восстановление школ в сирийском Дейр-эз-Зоре планируют завершить к январю

Восстановление школ в сирийском Дейр-эз-Зоре планируют завершить к январю

Никаб – женский головной убор, закрывающий почти все лицо, за исключением глаз. Галабея - это традиционная арабская мужская рубаха без воротника.