Симоньян считает, что в России права женщин не попираются

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что не считает, что в России попираются права женщин, приведя в пример свою карьеру.
"Меня как-то позвали на один форум в Европе, форум успешных женщин, и я должна была там выступать. И там все время, естественно, говорили о том, как тяжело женщинам в современном мире, а уж тем более в России, как тяжело женщине куда-то пробиться, кем-то стать, добиться успеха. Но я это так не чувствую и не чувствовала никогда", - сказала Симоньян в эфире радио "Комсомольская правда".
По ее мнению, в России, как и во многих других странах, права женщин не попираются. В пример Симоньян привела свою собственную карьеру.
"Мне не было никогда сложно из-за того, что я женщина. Более того, я считаю, что мне было легче. Потому что мне больше людей хотели помочь. Просто потому что у нас общество, пока еще сохранившее остатки старомодного рыцарства. И вот женщина, девушка, вроде бы ей хочется помогать, надо помогать", - добавила Симоньян.
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