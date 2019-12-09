Симоньян считает, что в России права женщин не попираются

По ее мнению, в России, как и во многих других странах, права женщин не попираются. В пример Симоньян привела свою собственную карьеру.

"Мне не было никогда сложно из-за того, что я женщина. Более того, я считаю, что мне было легче. Потому что мне больше людей хотели помочь. Просто потому что у нас общество, пока еще сохранившее остатки старомодного рыцарства. И вот женщина, девушка, вроде бы ей хочется помогать, надо помогать", - добавила Симоньян.