НАСА объявило о завершении сборки центрального блока ракеты SLS

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. НАСА завершило сборку центрального блока ракеты-носителя SLS, которая будет использоваться для программы полетов на Луну и Марс, до конца года ее передадут для необходимых испытаний, сообщил в понедельник глава ведомства Джим Брайденстайн

"Мы объявляем о завершении (сборки) центрального ракетного блока SLS для миссии "Артемис-1", которая станет первым шагом по отправке очередного американского мужчины и первой женщины на Луну", - объявил Брайденстайн, выступая в производственном центре НАСА Michoud Assembly Facility в Луизиане.

По его словам, теперь собранный центральный блок новейшей ракеты-носителя готовится к отправке в центр НАСА имени Джона Стениса для тестирования. По его словам, это произойдет до конца текущего года.

Ранее в августе вице-президент США Майк Пенс объявил, что Соединенные Штаты завершат сборку новейшей сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) до конца текущего года.

Ввод в эксплуатацию ракеты многократно откладывался. Первый пуск планировался на 2019 год, затем был перенесен на июнь 2020 года. В соответствии с новым графиком, как подтвердил Брайденстайн в понедельник, первый запуск ракеты с миссией "Артемис-1" состоится в 2021 году.