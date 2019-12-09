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РИА Наука
2019-12-09T20:17+0300
https://ria.ru/20191209/1562183339.html
НАСА объявило о завершении сборки центрального блока ракеты SLS
https://cdn24.img.ria.ru/images/43739/69/437396970_0:15:531:314_1036x0_80_0_0_7adedcc6c1e9796fcebb7e6a0259e159.jpg
РИА Новости

НАСА объявило о завершении сборки центрального блока ракеты SLS

20:17 09.12.2019
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© NASAРакета-носитель SLS на старте
Ракета-носитель SLS на старте
© NASA
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. НАСА завершило сборку центрального блока ракеты-носителя SLS, которая будет использоваться для программы полетов на Луну и Марс, до конца года ее передадут для необходимых испытаний, сообщил в понедельник глава ведомства Джим Брайденстайн.
"Мы объявляем о завершении (сборки) центрального ракетного блока SLS для миссии "Артемис-1", которая станет первым шагом по отправке очередного американского мужчины и первой женщины на Луну", - объявил Брайденстайн, выступая в производственном центре НАСА Michoud Assembly Facility в Луизиане.
По его словам, теперь собранный центральный блок новейшей ракеты-носителя готовится к отправке в центр НАСА имени Джона Стениса для тестирования. По его словам, это произойдет до конца текущего года.
Ранее в августе вице-президент США Майк Пенс объявил, что Соединенные Штаты завершат сборку новейшей сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) до конца текущего года.
Ввод в эксплуатацию ракеты многократно откладывался. Первый пуск планировался на 2019 год, затем был перенесен на июнь 2020 года. В соответствии с новым графиком, как подтвердил Брайденстайн в понедельник, первый запуск ракеты с миссией "Артемис-1" состоится в 2021 году.
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РИА НаукаДжим БрайденстайнМайк ПенсКосмосНАСАСШАВ мире
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