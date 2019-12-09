Ширвиндта избрали старшиной "Столичного цеха деятелей культуры"

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт избран старшиной "Столичного цеха деятелей культуры" (СЦДК), передает корреспондент РИА Новости.
"Большинством голосов старшиной "Столичного цеха деятелей культуры" избран Александр Анатольевич Ширвиндт", - объявил на заседании Директорской ложи театров в понедельник гендиректор СЦДК Лев Ланцман.
Он вручил Ширвиндту символ власти - театральный колокольчик.
"То, что мне в 85 лет дали звание старшины, - это перспективно, лет через 15 я так майором стану", - пошутил Ширвиндт.
Он рассказал, что перед тем, как стать худруком театра Сатиры он прошел "ликбез" у двух великих режиссеров - худрука "Ленкома" Марка Захарова и худрука театра имени Маяковского Андрей Гончарова.
"Знай одно - только кнутом и пряником, сказали мне Захаров и Гончаров, но когда кнут находится в руке у пряника - ничего не получится", - рассказал Ширвиндт, поблагодарив за оказанную честь.
СЦДК был основан при комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы в 2013 году. Его основная задача - помогать в решении проблем отрасли. В СЦДК входят более 2500 деятелей культуры и более 2000 культурных учреждений.