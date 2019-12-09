Ширвиндта избрали старшиной "Столичного цеха деятелей культуры"

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Худрук театра Сатиры Худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт избран старшиной "Столичного цеха деятелей культуры" (СЦДК), передает корреспондент РИА Новости.

"Большинством голосов старшиной "Столичного цеха деятелей культуры" избран Александр Анатольевич Ширвиндт", - объявил на заседании Директорской ложи театров в понедельник гендиректор СЦДК Лев Ланцман.

Он вручил Ширвиндту символ власти - театральный колокольчик.

"То, что мне в 85 лет дали звание старшины, - это перспективно, лет через 15 я так майором стану", - пошутил Ширвиндт.

Он рассказал, что перед тем, как стать худруком театра Сатиры он прошел "ликбез" у двух великих режиссеров - худрука "Ленкома" Марка Захарова и худрука театра имени Маяковского Андрей Гончарова.

"Знай одно - только кнутом и пряником, сказали мне Захаров и Гончаров, но когда кнут находится в руке у пряника - ничего не получится", - рассказал Ширвиндт, поблагодарив за оказанную честь.