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2019-12-09T20:09+0300
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Ширвиндта избрали старшиной "Столичного цеха деятелей культуры"
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РИА Новости

Ширвиндта избрали старшиной "Столичного цеха деятелей культуры"

20:09 09.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер и режиссер Александр Ширвиндт. 14 феваля 2017
Актер и режиссер Александр Ширвиндт. 14 феваля 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт избран старшиной "Столичного цеха деятелей культуры" (СЦДК), передает корреспондент РИА Новости.
"Большинством голосов старшиной "Столичного цеха деятелей культуры" избран Александр Анатольевич Ширвиндт", - объявил на заседании Директорской ложи театров в понедельник гендиректор СЦДК Лев Ланцман.
Он вручил Ширвиндту символ власти - театральный колокольчик.
"То, что мне в 85 лет дали звание старшины, - это перспективно, лет через 15 я так майором стану", - пошутил Ширвиндт.
Он рассказал, что перед тем, как стать худруком театра Сатиры он прошел "ликбез" у двух великих режиссеров - худрука "Ленкома" Марка Захарова и худрука театра имени Маяковского Андрей Гончарова.
"Знай одно - только кнутом и пряником, сказали мне Захаров и Гончаров, но когда кнут находится в руке у пряника - ничего не получится", - рассказал Ширвиндт, поблагодарив за оказанную честь.
СЦДК был основан при комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы в 2013 году. Его основная задача - помогать в решении проблем отрасли. В СЦДК входят более 2500 деятелей культуры и более 2000 культурных учреждений.
Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт
1 ноября, 19:02Культура
В Театре Сатиры опровергли сообщения об операции Ширвиндта
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КультураТеатр сатиры (Москва)Александр ШирвиндтМосква
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