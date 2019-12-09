Участника незаконной акции в Москве приговорили к трем годам колонии

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к трем годам участника несогласованной акции 27 июля Эдуарда Малышевского, который выдавил в автозаке стекло, упавшее на полицейского, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком три года с отбыванием в колонии общего режима", - сказали в суде.

Ранее в ходе прений сторон гособвинитель попросил назначить наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

По версии следствия, 50-летний Малышевский, находясь в автозаке после задержания, "выбил ногой стекло автобуса, которое упало на находящегося в непосредственной близости полицейского, отчего тот испытал боль". Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Малышевскому грозило наказание вплоть до пяти лет колонии.