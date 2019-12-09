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Участника незаконной акции в Москве приговорили к трем годам колонии
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РИА Новости

Участника незаконной акции в Москве приговорили к трем годам колонии

20:05 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНесогласованная акция в Москве. 27 июля 2019
Несогласованная акция в Москве. 27 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к трем годам участника несогласованной акции 27 июля Эдуарда Малышевского, который выдавил в автозаке стекло, упавшее на полицейского, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком три года с отбыванием в колонии общего режима", - сказали в суде.
Ранее в ходе прений сторон гособвинитель попросил назначить наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
По версии следствия, 50-летний Малышевский, находясь в автозаке после задержания, "выбил ногой стекло автобуса, которое упало на находящегося в непосредственной близости полицейского, отчего тот испытал боль". Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Малышевскому грозило наказание вплоть до пяти лет колонии.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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Московская городская думаМоскваРоссияПроисшествия
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