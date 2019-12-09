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Песков прокомментировал перенос встречи Путина и Зеленского
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РИА Новости

Песков прокомментировал перенос встречи Путина и Зеленского

20:00 09.12.2019 (обновлено: 20:01 09.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Перенос встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до общей итоговой пресс-конференции по итогам "нормандского" саммита не ограничивает формат их встречи по времени, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Переговоры Путина и Зеленского состоятся до пресс-конференции лидеров "нормандского" формата.
На вопрос будет ли ограничена в связи с этим встреча президентов РФ и Украины по времени Песков ответил отрицательно.
"Нет", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Вчера, 19:43
Путин и Зеленский пожали друг другу руки
Так называемый "нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
193082016
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"Нормандский" саммит в Париже"Нормандская четверка"Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПарижУкраинаВ мире
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