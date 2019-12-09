Песков прокомментировал перенос встречи Путина и Зеленского

ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Перенос встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до общей итоговой пресс-конференции по итогам "нормандского" саммита не ограничивает формат их встречи по времени, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Переговоры Путина и Зеленского состоятся до пресс-конференции лидеров "нормандского" формата.
На вопрос будет ли ограничена в связи с этим встреча президентов РФ и Украины по времени Песков ответил отрицательно.
"Нет", - сказал он.
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Так называемый "нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.