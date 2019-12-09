Экс-кандидата в президенты Абхазии подозревают в похищении бизнесмена

СУХУМ, 9 дек — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Экс-кандидат в президенты Абхазии Артур Анкваб заключен в понедельник под стражу на два месяца по подозрению в похищении бизнесмена Армена Григоряна, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики

Ранее сообщалось, что 24 ноября в Сухуме около шести часов вечера в районе кладбища "Лечкоп" был похищен бизнесмен, директор местной фирмы "Данон" Армен Григорян. Первого декабря сотрудники МВД и СГБ Абхазии его освободили. По подозрению в совершении похищения задержаны несколько человек. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

"Сегодня Артура Анкваба заключили под арест на два месяца", — сообщил сотрудник ведомства.