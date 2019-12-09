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Экс-кандидата в президенты Абхазии подозревают в похищении бизнесмена
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РИА Новости

Экс-кандидата в президенты Абхазии подозревают в похищении бизнесмена

19:57 09.12.2019
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкАвтомобиль МВД Абхазии
Автомобиль МВД Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 9 дек — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Абхазии Артур Анкваб заключен в понедельник под стражу на два месяца по подозрению в похищении бизнесмена Армена Григоряна, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.
Ранее сообщалось, что 24 ноября в Сухуме около шести часов вечера в районе кладбища "Лечкоп" был похищен бизнесмен, директор местной фирмы "Данон" Армен Григорян. Первого декабря сотрудники МВД и СГБ Абхазии его освободили. По подозрению в совершении похищения задержаны несколько человек. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
"Сегодня Артура Анкваба заключили под арест на два месяца", — сообщил сотрудник ведомства.
Артур Анкваб с 2011 по 2015 годы занимал должность начальника сухумской средней специальной школы милиции МВД Абхазии. В мае 2018 года он был осужден за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью и незаконное хранение оружия. Тридцатого сентября 2018 года освобожден по амнистии, судимость снята. В 2019 году принял участие в выборах президента Абхазии.
Министр внутренних дел Республики Абхазия Гарри Аршба
2 декабря, 20:23
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