РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-09T19:49+0300
https://ria.ru/20191209/1562182488.html
Ирак, Иордания и Ливан подтвердили участие во встрече по Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156011/62/1560116250_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_d6d7fd184806f551ea1f6d0db2098d10.jpg
РИА Новости

Ирак, Иордания и Ливан подтвердили участие во встрече по Сирии

19:49 09.12.2019
937
© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ирак, Иордания и Ливан подтвердили свое участие во встрече по Сирии в астининском формате, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Четырнадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате пройдет в Нур-Султане 10-11 декабря.
"Конечно (подтвердили - ред.). Там у нас три наблюдателя - Иордания, Ирак и Ливан. Это три страны, соседи. Там общие границы, общие проблемы, естественно, борьба с террористами, проблема сирийских беженцев, которые находятся на территории соседних государств", - сказал Богданов, отвечая на вопрос об участниках предстоящей встречи в Казахстане.
По словам Богданова, свое участие также подтвердил спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Вчера, 18:34Война в Сирии
В МИД рассказали о повестке встречи в Нур-Султане по Сирии
Замглавы МИД РФ сообщил, что на полях переговоров по САР в Нур-Султане пройдут двусторонние встречи делегации РФ с представителями делегаций Ирана, Турции, Сирии. "В нашу делегацию войдут (специальный представитель президента РФ по Сирии Александр) Лаврентьев, (замглавы МИД РФ Сергей) Вершинин, представители Минобороны - это традиционный состав российских участников в астанинском формате. Конечно, как обычно (будут) и с сирийцами двусторонние встречи, естественно, с другими странами-гарантами - с турками, с иранцами", - указал Богданов.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
Вчера, 17:40Война в Сирии
Турция начала работу по размещению беженцев на севере Сирии
921000
Обсудить 1
Война в СирииНур-СултанГейр ПедерсенВойна в СирииМихаил БогдановМИД РФИракСирияИорданияЛиванВ мире
Рекомендуем
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
Турция начала работу по размещению беженцев на севере Сирии
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин и Зеленский пожали друг другу руки
Граница Акчакале – Тель Абьяд
В ООН призвали привлечь к ответу виновных в преступлениях в Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Песков прокомментировал перенос встречи Путина и Зеленского
Протестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Ан-Наджафе
Ирак обвинил четыре страны во вмешательстве в связи с протестами
Афганские военные
СМИ: при подрыве автомобиля на юге Афганистана погибли восемь военных
Президент Сирии Башар Асад
Асад ответил на письмо папы Франциска о ситуации в Сирии
Иракский парламент
Парламент Ирака согласовал кандидатуру премьера, заявила депутат
Панорама Ракки, Сирия
Российские военные вошли в бывшую "столицу" ИГ*
Президент Сирии Башар Асад
Асад рассказал, что привело к войне в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган оценил ситуацию на севере Сирии
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Сирийские бизнесмены готовы помочь в реконструкции страны, заявил Асад
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
Алеппо
СМИ: трех командиров сирийских боевиков ликвидировали авиаударом
Объект газотранспортной системы Украины
Обречен на банкротство: "Нафтогаз" подготовил "Газпрому" ловушку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36Правительству предложили два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
03:25Зеленский оценил переговоры с Путиным
03:24Зеленский: вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять
03:20Путин рассказал, зачем собираются лидеры "Нормандской четверки"
Лента новостейМолния