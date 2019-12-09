Ирак, Иордания и Ливан подтвердили участие во встрече по Сирии

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ирак, Иордания и Ливан подтвердили свое участие во встрече по Сирии в астининском формате, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Четырнадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате пройдет в Нур-Султане 10-11 декабря.
"Конечно (подтвердили - ред.). Там у нас три наблюдателя - Иордания, Ирак и Ливан. Это три страны, соседи. Там общие границы, общие проблемы, естественно, борьба с террористами, проблема сирийских беженцев, которые находятся на территории соседних государств", - сказал Богданов, отвечая на вопрос об участниках предстоящей встречи в Казахстане.
По словам Богданова, свое участие также подтвердил спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.
Замглавы МИД РФ сообщил, что на полях переговоров по САР в Нур-Султане пройдут двусторонние встречи делегации РФ с представителями делегаций Ирана, Турции, Сирии. "В нашу делегацию войдут (специальный представитель президента РФ по Сирии Александр) Лаврентьев, (замглавы МИД РФ Сергей) Вершинин, представители Минобороны - это традиционный состав российских участников в астанинском формате. Конечно, как обычно (будут) и с сирийцами двусторонние встречи, естественно, с другими странами-гарантами - с турками, с иранцами", - указал Богданов.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.